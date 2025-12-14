新北U18棒球邀請賽開打 國內外菁英爭霸七天42場對決

（記者陳志仁／新北報導）2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今（14）日正式開打，賽事於新莊、三重及大都會三座棒球場同步展開，為期七天，共計42場高強度對決；本屆賽事也是新莊棒球場整修完成後，國際賽事再次回歸新莊，青春火力重返「新莊城堡」，為新北注入滿滿青棒能量。

圖／2025新北富邦U18棒球賽22隊參賽，新北市藍隊由最強隊長張乙安帶領爭霸。（新北市政府體育局提供）

新北市政府體育局局長洪玉玲表示，今年賽事邁入第8屆，參賽規模創新高，共有來自澳洲、日本、韓國及全臺15縣市、22支隊伍參賽，其中日本東京與澳洲維多利亞首次參賽；國際隊伍陣容星光熠熠，韓國首爾與京畿道隊連續三年參賽，實力堅強，日本東京與神奈川隊分別以運動科學訓練及重返賽場的精神備受矚目，澳洲維多利亞首次加入，更增添比賽變數與可看性。

地主新北市則分為藍、白兩隊出戰，集結各校菁英球員，新北藍隊由穀保家商組成，隊長張乙安擔任「二刀流」角色，兼顧打擊與防守，並可在戰況緊張時登板後援；投手群以高二為主體，搭配學長張乙安、羅于晏及學弟楊辰浩，形成穩健鐵牛棚，打擊方面，張乙安、曾聖恩及帕蘇拉‧塔基斯利尼安負責中心棒次及進攻型第二棒，先發與板凳實力平均，調度更具彈性。

體育局指出，賽事能持續成長，亦有多家企業與運動產業夥伴投入，提供選手專業物資與獎項；全程免費開放民眾入場，新莊及三重場賽事同步提供轉播服務，球迷可透過愛爾達體育4台、Getwin Sport、富邦悍將官方Twitch及緯來體育YT頻道觀賽，感受青棒選手全力拚戰的熱血時刻，更多賽事請關注「新北國際城市U18棒球邀請賽」及「新北運動聚點」粉絲專頁。

