新北YouBike再啟用6站 突破3億人次、1500站達標

新北市自2024年9月全面升級YouBike2.0，31日啟用林口、板橋、八里等6站，全市YouBike 總計1502站，正式達成1500站的里程碑，累積騎乘人次更突破3億人次，展現民眾對綠色運輸的高度支持，象徵新北在推動低碳城市及永續交通的成果再進一階。

交通局簡任技正吳政諺表示，自2024年9月全市全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，使得2025年3月已達成「區區有YouBike」的目標，同時恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，更成功帶動使用熱潮。目前每日租借次數約達13萬次，較2月的每日約8萬次成長近6成，顯示市民使用意願明顯提升。

交通局31日天啟用林口區「文化一麗園一街6巷口」、「文化三路一段203號前」、鶯歌區「中湖市民活動中心」、板橋區「縣民板城路口」、八里區「中山賢一街口」及「商港一十三行路口」等6站，使得全新北市YouBike 總計1502站，正式達成1500站的里程碑，更突破3億騎乘人次大關。

交通局指出，因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，計畫於2026年起、2年內再投入2300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求，目標在2028年底達成1800站。

為慶祝突破3億騎乘人次，微笑單車YouBike官方Facebook「大台北粉絲團」正舉辦「善意祝福牆」感謝活動，活動於11月10截止後將抽出100位幸運兒贈送價值100元YouBike騎乘券。

交通局最後提醒，租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘時應遵守交通規則並行人優先、勿使用手機，陰雨天小心騎行，一起打造安全友善的綠色交通。

