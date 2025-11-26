新北YouBike破3億人次騎乘！幸運兒爽領1年份TPASS大獎

新北市長侯友宜26日表揚第3億人次得主黃先生，並頒贈「1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票」大獎。（新北市交通局提供）

新北市YouBike公共自行車累計騎乘人次突破3億大關，新北市長侯友宜26日表揚第3億人次得主黃先生，並頒贈「1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票」大獎。黃先生開心說：「新北市YouBike2.0前30分鐘免費是最關鍵的動力！」

騎乘突破第 3 億人次的幸運得主黃先生，是新北標準的通勤上班族。資料顯示，創下紀錄的這趟騎乘剛好發生在平日上班尖峰。當時，黃先生和平常一樣，從家附近用TPASS基北北桃1200都會通租借YouBike，騎到桃園機場捷運「新北產業園區站（A3）」轉乘捷運。

侯友宜在頒獎時提到，黃先生的通勤方式就是新北市推廣的「綠色運具接軌大眾運輸」最佳例子。利用公共運輸定期票搭配 YouBike 完成「最後一哩路」，不只方便，也能在上班尖峰時減少交通壅塞。

交通局長鍾鳴時表示，贈送1年份TPASS基北北桃都會通定期票，除了實質減輕黃先生的通勤負擔（價值1萬4400元），更象徵市府鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具的決心。

交通局表示，將持續檢視各區域的用車需求，靈活調度車輛並優化站點設置，確保民眾不僅「有車騎」，更能「安心騎」。也再次呼籲市民朋友遵守交通規則，不逆向、不闖紅燈，行經人行道時請禮讓行人優先通行。

此外，呼籲尚未投保「公共自行車傷害險」的民眾盡速透過YouBike App或官網登錄投保，讓每一趟旅程都多一份保障。

