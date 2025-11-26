新北YouBike破3億騎乘人次 幸運兒獲贈1年份TPASS
新北市 / 林彥廷 綜合報導
新北市YouBike公共自行車累計騎乘人次突破3億大關，新北市長侯友宜今（26）日表揚這名幸運的第3億人次得主，並頒贈「1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票」大獎。
新北市政府交通局表示，這次騎乘突破第 3 億人次的幸運得主黃先生，是新北標準的通勤上班族。資料顯示黃先生每天上班都會騎乘，創下紀錄的這趟騎乘剛好發生在上班尖峰。當時，黃先生和平常一樣，從家附近用 TPASS 基北北桃 1200 都會通租借 YouBike，騎到桃園機場捷運站轉乘捷運。
黃先生說，接到交通局通知時真的又驚喜又開心。市長侯友宜在頒獎時也提到，黃先生的通勤方式就是新北市推廣的「綠色運具接軌大眾運輸」最佳例子。利用公共運輸定期票搭配 YouBike 完成「最後一哩路」，不只方便，也能在上班尖峰時減少交通壅塞。
交通局長鍾鳴時表示，贈送一年份TPASS基北北桃都會通定期票，除了實質減輕黃先生的通勤負擔（價值新台幣1萬4,400元），更象徵市府鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具的決心。黃先生表示，未來一年他將更盡情地使用TPASS搭乘大眾運輸與騎乘YouBike，身體力行、支持環保。
交通局表示，將持續檢視各區域的用車需求，靈活調度車輛並優化站點設置，確保民眾不僅「有車騎」，更能「安心騎」。也再次呼籲市民朋友遵守交通規則，不逆向、不闖紅燈，行經人行道時請禮讓行人優先通行。此外，呼籲尚未投保「公共自行車傷害險」的民眾盡速透過YouBike App或官網登錄投保，讓每一趟旅程都多一份保障。
更多華視新聞報導
尋找「善意」人！ 新北YouBike10月底將破3億騎乘人次
新北31起重啟前30分鐘免費 29行政區皆有YouBike站
小確幸！新北YouBike2.0前30分鐘免費回歸 實施日公布
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 19 小時前
「小台積電」富邦0052恢復交易第一天！ 爆逾11萬張大量奪成交王
「小台積電ETF」富邦科技（0052）今（26）日完成1拆7後，恢復交易第一天，爆逾11萬張成交量奪成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 5 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 3 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 19 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 19 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 14 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前