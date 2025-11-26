新北YouBike第3億人現身 北市未保傷害險禁租車

俗稱「小小黃」的YouBike，已是民眾節能減碳的重要交通工具之一。新北市YouBike累計騎乘人次正式突破3億大關，第3億人次幸運騎士獲贈價值1萬4,400元的「1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票」。而台北市則針對單次租車的臨時會員，規定自12月6日起若未投保「公共自行車傷害險」，將無法租借YouBike 2.0與2.0E。

新北市YouBike累計騎乘突破3億人次，寫下新紀錄的幸運得主黃先生是標準的通勤族，每天都以TPASS與YouBike通勤。而達成第3億人次的這趟騎乘，就發生在平日上班尖峰時段。他以基北北桃TPASS月票租借YouBike，從家中騎往桃園機場捷運站轉乘捷運，完成「最後一哩路」，不僅節能減碳，也能減輕尖峰時段道路壅塞。

新北市長侯友宜表示，黃先生完全符合新北市提倡的「綠色運具＋大眾運輸」模式，通勤方式正是市府推廣的最佳示範。未來市府將持續提升騎乘環境，包括精準調度車輛、優化站點設置，讓市民「有車騎、安心騎」。並呼籲市民遵守交通規則，不逆向、不闖紅燈，行經人行道時禮讓行人。

另外，為提升公共自行車的安全保障，台北市府提醒，自12月6日起，單次租車的臨時會員，若未投保「公共自行車傷害險」，將無法完成租借程序。這項措施可讓每趟騎乘多一道防護，民眾須透過YouBike APP進行投保，並確保APP已更新至最新版本，iOS與Android系統皆提供最新支援。

