新北YouBike衝破3億人次 侯友宜頒1年份TPASS大獎給幸運兒

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市YouBike公共自行車累計騎乘人次突破3億大關，新北市長侯友宜今（26）日表揚這名幸運的第3億人次得主黃先生，並頒贈「1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票」大獎。

這次騎乘突破第3億人次的幸運得主黃先生，是新北標準的通勤上班族。資料顯示黃先生每天上班都會騎乘，創下紀錄的這趟騎乘剛好發生在上班尖峰。當時，黃先生和平常一樣，從家附近用TPASS基北北桃1200都會通租借YouBike，騎到桃園機場捷運站轉乘捷運。

黃先生說，接到交通局通知時真的又驚喜又開心。他盛讚YouBike「前30分鐘免費」是通勤族最大福音，未來1年他將更盡情地使用TPASS搭乘大眾運輸與騎乘YouBike，身體力行、支持環保。

侯友宜在頒獎時提到，黃先生的通勤方式就是新北市推廣的「綠色運具接軌大眾運輸」最佳例子。他指出，利用公共運輸定期票搭配YouBike完成「最後一哩路」，不只方便，也能在上班尖峰時減少交通壅塞。交通局表示，將持續檢視各區域的用車需求，靈活調度車輛並優化站點設置，確保民眾不僅「有車騎」，更能「安心騎」。

交通局長鍾鳴時表示，贈送這項價值新台幣14400元的1年份TPASS基北北桃都會通定期票，除了實質減輕黃先生的通勤負擔，更象徵市府鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具的決心。鍾鳴時呼籲市民朋友遵守交通規則，不逆向、不闖紅燈，行經人行道時請禮讓行人優先通行。此外，鍾鳴時提醒市民朋友，為確保騎乘安全，務必完成公共自行車傷害險的投保程序，讓每一趟旅程都能多一份保障。

