新北YouBike達成1500站里程碑

新北市YouBike已達1502站，正式達成1500站里程碑，累積騎乘人次更突破3億人次。（高鈞麟攝）

YouBike公共自行車已是現代民眾短程接駁的重要交通工具，新北市自2024年9月全面升級YouBike2.0，10月31日再建置啟用林口、板橋、八里等6處站點，全市YouBike已達1502站，正式達成1500站里程碑，累積騎乘人次更突破3億人次，展現民眾對綠色運輸的高度支持。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，自2024年9月全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，2025年3月已達成「區區有YouBike」的目標，同時恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」措施，更成功帶動使用熱潮。目前每日租借次數約達13萬次，較2月的每日約8萬次成長近6成，民眾使用意願明顯提升。

交通局10月31日啟用林口區「文化一麗園一街6巷口」、「文化三路一段203號前」、鶯歌區「中湖市民活動中心」、板橋區「縣民板城路口」、八里區「中山賢一街口」及「商港一十三行路口」等6站，全新北市YouBike總計1502站，正式達成1500站的里程碑，更突破3億騎乘人次大關。

交通局指出，因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，計畫於2026年起、2年內再投入2300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求，目標在2028年底達成1800站。

為慶祝突破3億騎乘人次，微笑單車YouBike臉書官方粉絲團「大台北粉絲團」正舉辦「善意祝福牆」感謝活動，活動於11月10日截止後，抽出100位幸運兒贈送價值100元YouBike騎乘券。

交通局提醒，租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘時應遵守交通規則並行人優先、勿使用手機，陰雨天小心騎行，一起打造安全友善的綠色交通。