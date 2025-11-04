新北YouBike騎乘破3億！第3億人可獲一年TPASS定期票

「尋找新北市YouBike善意人」得獎名單已公布於YouBike官方網站－「活動專區」－「得獎公告」，微笑單車公司亦同步發送簡訊給得獎人。（高鈞麟攝）

新北市突破3億人次騎乘YouBike，新北市交通局與微笑單車公司舉辦「尋找新北市YouBike善意人」，第3億人將可獲得12個月份的TPASS基北北桃1200都會定期票，另前、後各11名也能夠3至6個月份，中獎名單公布於YouBike官方網站。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市YouBike公共自行車系統累計騎乘人次於10月27日突破3億大關，象徵新北市在推動綠色運輸及建構低碳城市方面取得的卓越成就。

為慶賀新北市YouBike突破3億騎人次，交通局與微笑單車公司舉辦「＃尋找善意人」系列活動，包含「尋找新北市YouBike善意人」、「善意預言家」以及 「新北YouBike善意祝福牆」留言抽獎等活動，其中「尋找新北市YouBike善意人」活動的第3億名幸運兒可獲相當一年12個月份的TPASS基北北桃1200都會通定期票（30日），前、後各11名也能夠3至6個月份。

「尋找新北市YouBike善意人」得獎名單已公布於YouBike官方網站－「活動專區」－「得獎公告」，微笑單車公司亦同步發送簡訊給得獎人，領獎時間為11月10日至11月30日期間每日上午10時至晚間7時（每周三公休）。

交通局表示，「善意祝福牆」感謝活動仍持續至11月10日截止，將抽出100位幸運兒贈送價值100元YouBike騎乘券。

