新北YouBike騎乘突破3億人次 幸運男獲1年TPASS

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市YouBike公共自行車累計騎乘人次突破3億大關，市府今天表揚第3億人次騎乘者黃誌偉，致贈1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票，肯定他對環境、健康、低碳公共運輸的支持。

市府交通局表示，黃誌偉平日以YouBike銜接捷運通勤，今天頒贈價值新台幣1萬4400元的1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票，肯定他在通勤路線上充分運用公共運具。

黃誌偉受獎後接受聯訪表示，他雖沒騎自行車運動的習慣，但每天從家中出發使用TPASS租借YouBike上班，騎乘至桃園機場捷運「新北產業園區站」再轉乘捷運至台北市上班，這樣的習慣已維持1年許。

黃誌偉說，雖然轉乘所花費的交通時間與自己騎機車或開車上班的時間差不多，但夏天搭捷運比較涼快，且不必找停車位，還是很願意搭公共運具。剛接到交通局電話通知獲獎，還以為是詐騙電話，反覆求證才確認自己是幸運兒。

市長侯友宜頒贈獎狀給他並表示，黃誌偉的通勤方式是市府推動「綠色運具接軌大眾運輸」的最佳示範。民眾以定期票搭配YouBike完成「最後一哩路」，不僅便利，也有效紓解尖峰交通壅塞，提升城市整體運輸效率，實踐環保生活。

交通局指出，會持續檢視各行政區的用車需求，靈活調度車輛、調整設置站點，讓民眾「有車騎、騎得安心」，也呼籲尚未投保「公共自行車傷害險」的民眾，快速登錄投保，增添保障。（編輯：李亨山）1141126