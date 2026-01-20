「新十大建設」元年！AI EXPO Taiwan 3月底登場 串聯Google、輝達攻頂量子算力

全球人工智慧（AI）浪潮已從技術驗證（PoC）全面轉向大規模產業落地。隨著台灣政府正式啟動「AI新十大建設」國家戰略，年度最具指標性的AI生態系盛會「AI EXPO Taiwan 2026」宣布將於3月25至27日在圓山花博爭艷館隆重登場。

適逢展會五周年，今年規模呈現倍數成長，預計將匯聚全球超過250家科技巨擘與100個跨域生態鏈夥伴，吸引逾5萬名產業決策者進場，共同見證台灣在全球AI價值鏈中的關鍵轉捩點。

「AI．X」定義新紀元：從基礎建設到跨域加乘

面對生成式AI預期在2026年至2030年間為全球經濟帶來的強勁動能，本屆展會以「AI．X」為核心主軸。主辦單位指出，「X」不僅代表AI與異業交會所產生的創新乘數效應，更象徵著驅動未來十年發展的無窮潛力。

DIGITIMES Research的最新預估也呼應了此一趨勢，認為當前的產業進化軌跡已不僅限於軟硬體整合，而是朝向全景生態系的深度轉型，這使得 AI EXPO Taiwan 成為對接國家戰略與商業實務的重要平台。

去年AI EXPO Taiwan 2025創下2.6萬觀展人次佳績後，今年規模全面升級，有望吸引超過5萬名產業決策者共襄盛舉。（AI EXPO Taiwan提供）

巔峰對話：量子科技與極限算力的碰撞

本屆展會最具含金量的焦點，莫過於大會主論壇「不知講堂（X Forum）」的開幕旗艦對談。主辦單位特別邀請榮獲聯合國教科文組織認證為「世界量子百強」的張慶瑞博士，與來自Google、NVIDIA的技術與策略領袖同台現身。三方將針對「AI×量子×極限算力」展開深度對話，探討次世代運算架構如何突破物理瓶頸，成為驅動未來十年產業發展的極限引擎。

「當傳統算力趨近物理極限，量子運算的介入將不再是選擇題，而是未來競爭力的必修課。」產業界專家指出，透過這類高規格的國際對話，台灣能更清晰地在亞太地區扮演科技溝通中樞的角色。今年展會更聯手AI EXPO Korea、AI+ Power Hong Kong及Tech Week Singapore等亞洲指標性夥伴打造國際展區，進一步鞏固台灣作為全球AI協作樞紐的戰略地位。

開幕特別邀請「世界量子百強」張慶瑞博士，將與Google及輝達技術與策略領袖同台對談「AI×量子×極限算力」。（AI EXPO Taiwan提供）

未來展場：展示從現在到未來的技術圖譜

在「未來展場（X Space）」中，主辦單位細膩規劃了三大關鍵展區，從底層的 AI 技術基礎建設，到中層的產業賦能應用，最後延伸至前瞻性的動能探索。不同於過往單一產品的展示，現場將以敘事化的方式引導參觀者洞察跨域應用的真實現狀，協助產業決策者在混亂的技術迷霧中，精準掌握獲利與轉型的關鍵切點。

回饋社會：公益影響力的「五次方」

在追求技術突破的同時，AI EXPO Taiwan 2026亦持續深化永續責任，實踐「用AI支持愛」的公益理念。今年與伊甸基金會、兒童福利聯盟攜手合作，將五周年的慶典轉化為實質的社會貢獻。除了沿襲參觀者入場即捐助10元的傳統外，特別策劃的「愛的五次方」活動，讓現場參與未來信箱投遞的民眾，能將愛心捐贈額度提升至50元，全力支持偏鄉教育與弱勢關懷。

這場結合了頂尖技術、國家戰略與人文關懷的年度盛會，並獲得雙北市政府教育與青年局、財團法人人工智慧科技基金會等各界單位跨域支持。AI EXPO Taiwan 2026不僅是一場展覽，更是台灣向世界展示其在AI時代具備軟硬實力與永續精神的重要宣示。

