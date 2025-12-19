ＡＩ新十大建設 賴盼2040百萬中小企業導入AI

總統賴清德啟動AI新十大建設推動之旅，十九日首站前往竹科參加國科會舉辦的「台灣矽光子CPO─AI生態鏈座談會」。（中央社）

本報綜合報導

總統賴清德啟動ＡＩ新十大建設推動之旅，首站出席竹科矽光子產業座談表示，政府推動四大基礎建設、三大關鍵技術，希望二０四０年創造兆元軟體平台產值，有一百萬家的中小微型企業能夠導入人工智慧，實質幫助中小微型企業升級轉型。

賴清德行程規劃共三站，除矽光子外，未來將繼續前往「量子」與「ＡＩ機器人」領域，三大關鍵技術串聯成「ＡＩ護國群山」，強化台灣在下一波科技競爭中的戰略優勢。賴清德表示，ＡＩ新十大建設基本上有四項基礎建設，第一個就是算力中心。賴清德說，在國科會努力下，國網雲端算力中心已經啟用。另外，主權ＡＩ資料中心不久後也會在南科上路；第三個是人才培訓的基礎建設，包括教育部、經濟部、國發會、國科會共同合作推動，希望在二０四０年為台灣培育出五十萬個ＡＩ人才。

至於三個關鍵技術，賴清德說，矽光子是第一站，希望在二０四０年能夠有兆元軟體平台的產值，有一百萬家的中小微型企業能夠導入人工智慧，讓人工智慧可以實質幫助中小微型企業升級轉型。