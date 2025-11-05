新南向亮點 台灣助東南亞培訓精神醫療人員

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）心理健康為全球關注議題，第8屆國際精神衛生合作平台暨培訓中心成果研討會今天舉行，聚焦「數位心理健康」，並分享台灣協助東南亞培訓精神醫療人員成果，為新南向政策亮點。

衛生福利部自民國107年起，推動「新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫」，今天舉辦「第8屆國際精神衛生合作平台暨培訓中心成果研討會」，來自澳洲、英國、東南亞等9個國家精神醫療專家學者與會。

廣告 廣告

衛福部心理健康司司長陳柏熹告訴中央社記者，印尼、菲律賓、越南等東南亞國家在建立精神醫療系統上，速度慢於台灣，因此這幾年持續協助訓練相關人員；這次研討會的重點之一，就是分享所遇到的心理健康問題。

值得注意的是，陳柏熹指出，各國遇到的問題同質性很高，例如常會忽略心理健康問題對減少生產力、縮短生命的衝擊，另外像是憂鬱等問題，在東南亞各國看似不同，卻都是現在面臨的重要挑戰。

此外，在數位心理健康部分，陳柏熹表示，不只是3C世代青少年、兒童需要擔心，資訊落差也會導致壓力，例如知識、經濟能力相對好的族群，往往可透過數位工具迅速取得訊息，連帶加大與弱勢族群間競爭力落差，同樣會形成壓力，研討會中可以看到國際趨勢相當一致。

陳柏熹說，毒品對精神與生活的影響，將是未來一大挑戰，現在訊息全球化流動，毒品也是，除了台灣、東南亞，美國也強力打擊毒品，未來台灣將強化與東南亞的合作。

衛福部表示，藉由計畫的推動，實質改變東南亞當地精神復健治療模式與各項醫療管理制度，帶來更人性化的精神醫療服務，為台灣參與東南亞永續合作奠下基礎，盼串聯各合作聯盟能量，共同提升民眾心理健康。（編輯：吳素柔）1141105