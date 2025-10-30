新南向國家授信 今年前9月達成率僅55.2％
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨天公布國銀新南向授信等多項指標。統計顯示，截至2025年9月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為新臺幣1兆8607億元，較前月的1兆8697億元、月減90億元；累計今年1到9月新增放款金額僅402億元，若相較全年目標的728億元、達標率只有55.2%。國銀業者坦言，由於目前實際數字差距過大，只剩下三個月的時間，要迎頭趕上的難度太高，預估今年新南向授信目標恐將「槓龜」、無法達成。
所謂「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國。從2017年開始，行政院通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等。
金管會每年訂定「成長目標」，2025年國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為728億元，年底總餘額目標達1兆8932億元。銀行局表示，截至2025年9月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為1兆8607億元，較去年9月底之1兆7787億元，增加802億元；若相較2024年12月底之1兆8204億元，也就是今年前9月、授信增加402億元。
其次，為協助國銀於新南向國家增設分支據點，目標每年核准本國銀行於新南向政策目標國家，增設據點為3處，截至2025年9月底已核准7處。至於推動新南向國家來台上市或上櫃興櫃等，根據金管會統計，2025年9 月底止，上市、上櫃及登錄興櫃之外國公司分別有89家、28家及4家，其中主要營運地在新南向國家之公司，分別有15家、12家及0家。
再者，截至2025年9月底，在新南向國家中本國銀行授信增加最多之地區是哪裡？授信增額為多少？銀行局表示，截至今年9月底，授信總餘額較去年底增加最多之國家為印度，金額為353億元，緊追在後是澳洲的346億元，排名第三是新加坡的325億元，其中，這三個國家的新增金額都差距很接近，國銀業者表示，未來排名順序有可能出現變化，尤其，澳洲最近的放款力道很強勁，有可能追上印度。
有關新南向國家之授信排名變化，銀行局說明，經洽詢部分銀行意見，主要因受惠上開地區經濟相對活絡，企業授信需求增加所致。
此外，截至今年9月底，對新南向國家授信餘額增加前5大銀行，分別為台北富邦銀行增加253億元、排名第一；中國信託的授信增額排名第二、金額為228億元；排名第三是台新銀行165億元；排名第四是玉山銀行153億元；排名第五是國泰世華銀行116億元。前五大國銀清一色都是民營銀行，顯示新南向市場持續是民營銀行的經營獲利重點。
