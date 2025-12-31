新南向菁英專班 環保站取經

外交部為栽培東南亞醫衛領域青年人才，推動新南向菁英專班，他們大都是未來醫界的明日之星，這次透過台北醫學院慈青社，安排17位學員來到中山八德環保站，體驗如何做資源回收。

寶特瓶怎麼做回收，除了看顏色，還要看瓶底的數字，更重要的，要先乾淨。

越南骨科醫師 武明興：「我們學到最重要的事，首先寶特瓶要清洗再回收，這是對志工的尊重。」

他們是新南向菁英專班學生，來自東南亞不同的國家，具有醫學背景，是外交部重點栽培醫界的青年才俊，透過台北醫學院慈青社的安排，第一次來到慈濟環保站，也看見不一樣的台灣之美。

泰國牙醫師 陳查德：「我們都有責任愛護地球，不是為了錢 也不是為了食物，或是自己的東西，因為這是全世界的資源，而且是有限的資源。」

「你可以試試看，這是椅子 網球，很舒服。」

回收的網球能做椅子，惜福區也能挑到合身的旗袍和馬掛，愛物就是惜福，是他們最想要帶回去的禮物。

越南麻醉護理師 韋含真：「我很認同永續的觀念，志工在這裡做的事是很有動力，而且可以影響人類的生活，所以我希望能把環保觀念，帶回自己的國家。」

「祝大家新年快樂。」

