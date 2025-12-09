新南向近十年！智庫示警：台商製造業家數多 投資獲利不對稱

中經院與美商鄧白氏台灣分公司共同發表《台商在東協投資趨勢調查報告》，總統府資政沈榮津、前政務委員鄧振中和建大工業總裁楊銀明共襄盛舉。主辦單位提供



新南向政策即將邁入第十年，中華經濟研究院和美商鄧白氏台灣分公司今（12/9）日攜手發表《台商在東協投資趨勢調查報告》，中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈說明，2024年台商在東協投資家數約6200家，營收總額逾2600億美元，顯示新南向政策已顯現成效，但台商高度集中在越南及泰國投資，且多為電子產業、批發與零售，尤其營收在2023年達到高峰，到2024年成長力道不足，即便投資製造業家數多於服務業，但營收比重並未相對增加。

由中經院與美商鄧白氏共同發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，除了中經院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲，資政沈榮津、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業總裁楊銀明蒞臨現場。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，本次報告由中經院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎，透過數據支持，期盼為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。

2018年至2024年全球企業和台商在東協投資家數成長趨勢。美商鄧白氏提供

鄧白氏數據長呂苑玲表示，此份研究報告歷經一年完成，詳細追蹤2018年至2024年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件，包括美中貿易競爭、新冠疫情，以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期，深入了解各事件對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。

徐遵慈先分析，2024年底台商在東協投資的三大趨勢，一是在美中貿易衝突後持續增加，於2024年

達到6208家；二是台商投資家數集中在越南、泰國，在越南投資家數占台商在東協投資總家數超過5成，在越、泰合計家數占比則超過8成，呈現高度集中現象。

三是台商在投資製造業家數比重較大的產業是電腦電子和光學產品、金屬製品、橡膠和塑膠製品，與全球企業投資重點呈現極大差異；而全球企業與台商在東協投資服務業家數比重最大的產業均是批發零售，但台商占比超過5成，集中度高於全球企業。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈說明台商在東協投資趨勢。徐筱嵐攝

徐遵慈觀察，台商在東協投資家數持續增加，美中貿易衝突時期成長最快，顯示2018年起美國對中國課徵301關稅，促使台商加快至東協投資，尤其是製造業，影響更甚於疫情與裴洛西訪台；而台商在東協製造業新增投資家數最多的產業別為電腦電子和光學產品，服務業新增投資家數最多的產業為批發零售，而金融和保險也在同時期明顯成長。

另根據不完全統計，2024年底台商在東協總雇用人數達96萬人，8成以上在製造業，在東協各國中，越南占將近6成，印尼和泰國合計約占2成；至於總營收達2607億美元，製造業占5成以上，主要營收國家為新加坡、馬來西亞和越南。

徐遵慈總結，電子相關產業在裴洛西訪台後加速至東協國家投資，投資時間雖落後其他產業，但供應

鏈移動規模逐漸擴大，對我國產業結構恐產生影響，值得政府與產業界重視；而台商對東協新增投資與獲利呈現不對稱現象，包括投資製造業家數雖多於服務業，但占台商營收比重並未相對增加，且台商投資重點國家越南佔台商營收佔比亦明顯偏低，建議政府與產業應深入研析台商產業別投資與營運情形，以提高營收與獲利。

徐遵慈說，調查結果可作為我國檢視新南向政策及進一步研擬東協國家別與產業別的政策參考，並爭取與東協國家洽簽各類經貿、投資、供應鏈韌性、產業升級、人才培訓等合作協議或行動計畫，以連結投資帶動貿易之效果，強化台灣與當地經貿連結性。

此外，全球企業與台商積極前往東協投資布局，美國總統川普於今年4月宣布實施「對等關稅」政策，除了新加坡外，對東協各國課徵19%至40%不等關稅，將衝擊企業在東協投資與出口，台商應依美國對東協各國不同政策、各國產業競爭力等，檢視投資營運計畫及研擬因應對策。

