新口味？「整隻鱉」做成糖葫蘆 網紅大驚：不是沾了糖都能吃

網紅林進。(圖／lingin1209 Instagram)

網紅林進以拍攝搞笑拍片走紅，也常在社群分享私下日常，近來曬出一張賣糖葫蘆攤位的照片，其中一串竟是整隻鱉被裹上糖販賣，讓所有人直呼難以置信。

林進在Instagram曬出賣糖葫蘆攤位的照片，只見上頭口味應有盡有，包括草莓、鳳梨等等，讓人垂涎三尺，不過旁邊竟還有蝦子、青椒等，令人完全摸不著頭緒，其中最誇張莫過於整隻鱉被竹籤串起，做成糖葫蘆販賣，讓林進傻眼表示不是沾了糖什麼都可以吃，蝦子也就算了，整隻鱉真的讓人無法接受。

照片曝光後，吸引近萬網友朝聖，紛紛留言：「去年在哈爾濱看到帝王蟹糖葫蘆」、「為什麼要破壞糖葫蘆的美好」、「有買嗎？好奇多少錢」、「請問一下需要剝殼嗎」、「認真問，龜殼很硬怎麼吃」、「以前看到糖葫蘆都想買來吃，現在看到一些奇怪的東西，就對那些糖葫蘆沒慾望」、「真的很恐怖會有人買嗎」、「到底誰敢吃，下次會不會有糖葫蘆青蛙」。

此外，近來剛去哈爾濱旅行的林進，在社群上大吐苦水，指出旅行團費居然得額外支付遊樂園與雪服租借費，原本以為是包車行程，卻得改成搭交通工具和步行，更扯的是許多景點都沒去成，業者還不願意退費，至於住宿更是慘不忍睹，像是洗澡沒熱水、淋浴間發霉等，讓他無疑是「大開眼界」。

