新古典室內樂團讓偏鄉學童走進「極境尋光-走進江賢二」藝術現場，體驗跨域劇場魅力。 （電子報）

記者王正平／高雄報導

為推動藝術教育向下扎根，並促進城鄉文化資源共享，臺東縣政府攜手新古典室內樂團，舉辦2025臺東藝術節－聲景音樂劇場「極境尋光-走進江賢二」；高雄市新古典室內樂團3日指出，本次活動日前圓滿落幕，特別安排臺東縣偏鄉地區學童入場觀賞，讓孩子們能親身走進劇場欣賞優質的演出，感受專業藝術演出的魅力，殊為難得。

樂團指出，「極境尋光-走進江賢二」，甫榮獲《2025美國謬斯設計大獎》最高榮譽鉑金獎之肯定，由「2022高雄文藝獎」得主、跨域音樂藝術家陳欣宜以藝術家江賢二的作品為靈感構作，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共同演出，舞台設計特別力邀榮獲《2025 德國紅點年度最佳設計《Best of the Best》首獎殊榮的建築師趙建銘跨域操刀，呈現超乎想像的光影變化，打造出一場結合聽覺與視覺的藝術饗宴。

廣告 廣告

樂團指出，本次活動吸引各地慕名前來的觀眾，成功串聯臺東文化觀光能量，展現「藝術帶動城市」的強大效益，藝術家江賢二、公益平台董事長嚴長壽，亦到場支持。

臺東縣政府表示，透過與藝文團隊的合作，不僅讓偏鄉學童有機會走入專業劇場，持續深化臺東在地的藝文教育能量，讓藝術成為孩子們探索世界的窗口。