新古典室內樂團跨域原創花蓮的歌三部曲啟動藝術下鄉計畫

榮獲 2025《日本 GOOD DESIGN AWARD》與《美國 MUSE 設計大獎》最高榮譽鉑金獎肯定的新古典室內樂團，去年以動人演出感動無數觀眾。

今年在花蓮縣政府安排下，花蓮縣文化局再度邀請該團為花蓮製作一部原創音樂舞台劇作品《難忘的木玫瑰》帶入花蓮南區與中區，以「藝術下鄉」形式深入社區，讓偏鄉的孩子、家庭與在地居民能在家門口近距離感受高水準的當代藝術魅力（見圖）。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年新古典室內樂團在十一月十五、十六日分別將聲影劇場「極境尋光」及「邦卡的七彩布裙」帶來至花蓮市六期重劃區演出，獲得廣大的好評，在十二月份又分別在玉里、鳳林、吉安帶來三場「藝術下鄉」演出，將深度串連花蓮的人文、土地與藝術，以陪伴的方式走入社區，讓南區與中區的孩子與鄉親能就近欣賞到兼具文化厚度與創新能量的跨域作品。縣長也誠摯邀請鄉親踴躍參與，一同感受藝術帶來的溫度與力量，讓花蓮因音樂與創意而更加耀眼。

《音樂舞台劇－難忘的木玫瑰》由藝術總監陳欣宜領軍，以音樂、舞蹈、光影與劇場跨域融合，呈現兼具哲思、人文與土地情感的多元創作。作品以花蓮海邊觀光產業轉型為背景，透過音樂與戲劇描繪土地、家庭、工藝與記憶交織的動人故事，串連花蓮重要的文化元素──大理石、木雕與在地生活意象，展現人們在變動時代中堅韌而深厚的情感。劇中融入〈花蓮港〉、〈七星潭〉、〈望春風〉、〈甜蜜蜜〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉等多首國台語經典曲目，以熟悉的旋律喚起花蓮的在地記憶，讓觀眾從音樂中重新看見屬於家鄉的故事與溫度。



新古典室內樂團此次藝術下鄉三場巡演，將分別於十二月六日假玉里藝文中心、十二月二十日假鳳林國小活動中心以及十二月二十一日假吉安國小活動中心等溫暖登場，每場皆於下午四點演出。透過走入社區的方式，讓更多孩子與在地居民能在熟悉的生活場域中接觸藝術、感受表演的力量。花蓮縣文化局歡迎所有鄉親攜家帶眷共襄盛舉，一同在冬日午後，以音樂與劇場為花蓮記錄更多動人的文化篇章。