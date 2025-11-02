新古典室內樂團邀台東學童親臨劇場 感受跨域創作之美

【記者 朱達志／台東 報導】為推動藝術教育向下扎根，促進城鄉文化資源共享，臺東縣政府與新古典室內樂團於1日晚間在文化處藝文中心演藝廳舉辦「2025臺東藝術節－聲景音樂劇場《極境尋光－走進江賢二》」，特別安排安排4所學校學童入場觀賞，讓孩子親身走進劇場，感受專業藝術演出魅力。

《極境尋光-走進江賢二》，榮獲2025《日本 GOOD DESIGN AWARD 》以及《美國謬斯設計大獎》最高榮譽鉑金獎。「2022高雄文藝獎」得主、跨域音樂藝術家陳欣宜以藝術家江賢二作品為靈感構作，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共同演出，設計團隊包括安娜琪舞蹈劇場藝術總監謝杰樺擔任導演，音樂結合聲景素材、電聲元素，委由留法作曲家邱浩源、留奧聲音藝術家張晏慈共同創作，舞台設計更是不可忽視亮點，邀請榮獲《2025 德國紅點年度最佳設計奬 Best of the Best》首獎殊榮的建築師趙建銘跨域操刀，以江賢二老師雕塑作品為靈感所設計，透過舞台裝置的拆解聚合，舞者、樂手演員穿梭其間，呈現超乎想像的光影變化，打造結合聽覺與視覺的藝術饗宴。

藝術總監陳欣宜表示，在生命旅程與創作路途中，充滿著許多重要的啟發者，江賢二老師對藝術創作的堅持與渴望突破，成為在跨領域創作中的那道光，匯聚不同領域創作者共同探索藝術極境的力量。

此次演出活動吸引慕名前來的觀眾，串聯臺東文化觀光能量，展現「藝術帶動城市」效益，藝術家江賢二、公益平台董事長嚴長壽也到場支持。教育處邀請忠孝國小、初來國小、太平國小及卑南國小共計144位師生參與觀賞，另有藝術與人文教育輔導團教師一同入場，啟發學生藝術感受力與創造力。

饒慶鈴在演出前頒發感謝狀，感謝新古典室內樂團的用心以及各界企業與單位對教育與藝文推廣的支持，使孩子接觸多元藝術形式，開拓文化視野。

縣府表示，透過與藝文團隊合作，讓學童走入專業劇場，培養對藝術的興趣與欣賞能力，持續深化在地藝文教育能量，讓藝術成為探索世界的窗口。（照片記者朱達志翻攝）