新古典室內樂團音樂劇 吉安盛大開演

花蓮縣文化局與吉安鄉公所攜手舉辦的《音樂舞台劇－難忘的木玫瑰》第三場演出，在吉安國小活動中心盛大登場！

本次邀請獲獎無數的專業團隊「新古典室內樂團」，帶來年度壓軸原創音樂舞台劇《難忘的木玫瑰》，將原本僅在國家級殿堂演出的高品質藝術資源，化作春風走入基層社區。鄉長游淑貞、文化局長曾之妤及多位貴賓到場，與熱情參與的鄉親一同在動人樂章中，感受在地文化的深度與美感教育的薰陶。

《難忘的木玫瑰》以花蓮觀光產業轉型為背景，細膩描繪地方從早期大理石產業走向文創產業的時代變遷與堅韌精神。全劇故事脈絡緊扣花蓮，融入《望春風》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《四季紅》、《甜蜜蜜》等國、台語經典歌曲，並為七星潭、花蓮港等在地知名景點量身打造專屬旋律。演出由多位具備國際舞台經驗的聲樂家與專業舞者共同詮釋，透過音樂、舞蹈與光影的跨域融合，細緻勾勒花蓮山海交織的人文風景，不僅喚起在地共同記憶，更深深觸動現場觀眾的心弦。

藝術總監陳欣宜表示，首部專為花蓮創作並在地首演的音樂舞台劇，期盼以音樂傳遞對土地的深厚情感，呈現留在故鄉努力打拚的初衷，以及對未來的深刻期待。文化局長曾之妤指出，縣府重視表演藝術推廣，期待將藝術種子播撒至各個鄉鎮；本場演出亦為文化局今年最後一場表演活動，意義非凡。她並特別感謝游淑貞鄉長及公所團隊在人力與場地資源上的全力支持，讓國際級的優質藝術得以順利走入吉安鄉社區。

鄉長游淑貞表示，感謝縣府與文化局推廣「藝術下鄉」，引進高優質的藝文展演深入地方。這不僅能讓藝術美學在社區扎根，更透過豐富的文化資源，拓展鄉親與孩子們的視野，提升生活品質。她強調，未來公所將持續攜手各界，推動多元化藝文活動，讓吉安成為充滿人文溫度的幸福家園。