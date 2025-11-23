新台幣下架日貨就去這裡！林修民轉型「旅遊網紅」推台人四大城市：仙台、岡山、廣島、熊本
日本首相高市早苗的「台灣有事說」讓中方宣佈對日旅遊示警，預期中國遊客赴日將大幅減少。科技專欄作家林修民今（23）日發文表示，三井集團推薦日本「四大潛力城市」，包含仙台、岡山、廣島、熊本，作為接下來「用新台幣下架日貨」、去日本旅遊時的參考。
林修民今日在臉書以「避開大城市人擠人！從數據看日本旅遊新趨勢：三井集團推薦的四大潛力城市」為題發文表示，根據 2024 年日本觀光統計數據，觀察到一個有趣的現象：日本各都道府縣「排名第一的外國觀光客來源國」大不相同。受到近期日中關係緊張的影響，中國遊客的動向對大都市衝擊最為明顯——東京、大阪、京都這「黃金三角」，過去往往是中國遊客的首選。
林修民再說，更有趣的是數據背後的「國籍偏好」，北海道與九州幾乎是韓國遊客的天下。東北、北陸與四國台灣遊客是當之無愧的第一名。廣島因歷史淵源，排名第一的竟然是美國遊客，非常特別，「基於現況，若中國遊客減少，我們可以預期未來前往東京、大阪、京都旅遊時，擁擠程度可能會稍微緩解，旅遊品質有望提升。」
林修民指出，近期台灣政壇與 KOL 圈掀起一股「曬日本美食、遊日本挺日本」的風潮，他也順應這股潮流，分享一些獨家資訊。
今年五月，林修民受邀參加日本三井集團（Mitsui Group）在台舉辦的觀光研討會，集團在報告中指出，近年日本飯店房價飆漲，且「大都市漲幅遠高於鄉下」。若對照上述數據，大城市的房價波動，很大程度與中國遊客的高度集中有關。
因此，三井集團建議台灣旅客不妨將目光轉向二線城市。這些地方不僅房價漲幅較平穩，更能避開擁擠人潮，享受深度旅遊。以下是他們推薦的四個地點。
林修民指出，第一是仙台宮城縣，這裡有著名的「日本三景」之一「松島」，仙台更是戰國名將伊達政宗的根據地，歷史底蘊深厚。當然，絕對不能錯過最知名的特產——厚切牛舌。
第二是岡山，擁有日本三大名園之一的後樂園，素有「晴天之國」美譽。交通非常便利，目前台灣桃園直飛岡山的班機，每週高達九班；第三是廣島，除了原爆圓頂館等歷史遺跡，還有矗立在海中的絕美嚴島神社大鳥居。目前台灣每週有五班飛機直飛廣島，適合安排一場知性之旅。
林修民最後說，第四是熊本，這裡本就是台灣人喜愛的景點，擁有壯觀的熊本城與阿蘇火山。值得一提的是，因台積電設廠的緣故，現在桃園每週直飛多達 12 班，連高雄也有 3 班直飛，交通紅利大爆發，「以上資訊提供給大家，作為接下來『用新台幣下架日貨』、去日本旅遊時的參考。」
（圖片來源：林修民臉書）
