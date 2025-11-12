「新台幣之父」 故總統嚴家淦先生120歲冥誕紀念新書發表11/14登場



文/張弘光

前行政院長陳冲說，嚴家淦是對台灣財政、金融、經濟發展有最大貢獻的人物，1949年6月他成功發行新台幣，一手打造讓台灣可以發光發熱的舞台，也培養出後來大家耳熟能詳的台灣經濟起飛舵手：孫運璿。

今年11月14日適逢嚴家淦前總統120歲冥誕，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲特別為文緬懷，他指出，民國38年兩件大事-經濟新台幣、軍事古寧頭，都是成就當今經濟繁榮的必要條件；當時台灣通膨嚴重，民眾對貨幣已無信任，有新台幣之父之稱的嚴家淦，時任台灣財政廳長，縝密規劃貨幣改革，順利接軌中央政府遷台，也奠定日後經濟起飛的基礎。

陳冲指出，賴總統在光復節憑弔古寧頭，重點在於強調國軍第一場台海勝仗，肯定前人的犧牲換得繁榮、對抗威脅守護民主等，尚符當前政策需要，既然如此，對於經濟上前人的付出，是否也表彰其功、表示敬意。家淦先生被譽為新台幣之父，其後歷任財政部長、院長、副總統、總統，功勳卓著，均有紀錄可稽，時下被尊為護國神山催生的幾位部長，早年皆為嚴院長時的閣員。

為紀念嚴前總統家淦先生誕辰一百二十週年，社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會將於2025年11月14日（星期五）上午八時三十分，假國定古蹟自由之家多元展演廳舉辦「故總統嚴家淦先生一百二十歲冥誕紀念展」開幕活動，活動中將發表新書《靜波人生──嚴前總統家淦先生財經與施政言論選集》，並開箱3D文物數位典藏的成果。

此次展覽不僅是對嚴前總統治國風範的緬懷，更結合文化出版與科技創新，以展覽、出版與數位典藏多面向方式，重現他「靜以修身、波以濟世」的精神風範。展覽將自11月14日起至12月24日止，於週一至週五採預約方式開放參觀。現場除展示新書內容、歷史照片與3D互動影像外，亦將播放特別錄製的名人祝賀影片，共同向這位以智慧與德行為國奉獻的故元首致敬。

紀念出版品《靜波人生-嚴前總統家淦先生財經與施政言論選集》，由協會歷時一年多編輯完成，精選嚴家淦先生自財政部長、行政院長至總統任內的重要施政與演講文字一百二十篇，完整呈現其財經思維與治國理念。

該書特邀前副總統蕭萬長、親民黨主席宋楚瑜及前行政院長陳冲三位政界大老經重鎮撰序，分別從經濟建設、政治文化與國家治理角度，詮釋嚴前總統為臺灣發展奠基的精神。此外，由出版總編輯宋兆霖處長撰寫〈編輯例〉，以編者視角回顧史料整理與思想脈絡；現任國策顧問暨協會理事長嚴雋泰先生則於書首〈前言〉中，以家族後裔與協會代表身分，深刻道出對父志的傳承與祝禱。

【科技再現歷史 3D文物典藏展同步開幕】

活動中特別與光陣三維科技股份有限公司及國立臺北科技大學文化事業發展系合作推出「3D文物數位典藏展」與「Chat C.K. YEN 智慧互動示範」，以高精度3D掃描與人工智慧語言系統，讓觀眾能跨越時空，重返嚴家淦故居，近距離欣賞珍貴文物與數位互動成果。

【展覽資訊】

展覽將自11月14日起至12月24日止，於週一至週六採預約方式開放參觀。現場除展示新書內容、3D互動影像與嚴家淦攝影作品展示外，共同向這位以智慧與德行為國奉獻的元首致敬。

【活動資訊】

日期：2025年11月14日（星期五）上午8:30

地點：嚴家淦紀念園區 國定古蹟自由之家（台北市中正區愛國西路16號）

展期：2025年11月14日至12月24日（週一至週五採預約制）

主辦單位：社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會

協力單位：光陣三維科技股份有限公司、國立臺北科技大學文化事業發展系、深耕文教基金會、CoredramAI 夢想引擎、中國佛教會、慈法禪寺、中華華蓋藝術文化研究協會



編按:（本文轉載自《貝傳媒》）