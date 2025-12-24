新台幣低估？央行四點說明 強調不是出口好台幣就一定會升值

新台幣低估？央行說明不是出口好新台幣就必然升值。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕繼《經濟學人》之後，又有國外學者認為一國出口持續上升，匯率就不應持續下跌，並指台灣新台幣實質有效匯率指數(Real Effective Exchange Rate Index, REER)較1995年下降近20%，是新台幣匯率被低估的證據，質疑台灣購買力沒有理由低於1995年水準，台灣應規劃有序過渡到更強勢貨幣。為此央行晚間發出說明，強調台灣購買力較貿易對手國高，且無論全球或是台灣，金融帳交易佔外匯交易比重高達9成以上，早已成為決定匯率主因，不是出口好、新台幣就一定會升。

央行指出，一、根據國際清算銀行(BIS)編製之有效匯率指數，目前(2025年10月)新台幣名目有效匯率指數(Nominal Effective Exchange Rate Index, NEER)較1995年升值9.6%；同期間，新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要是台灣物價漲幅較主要貿易對手國低35.2%所致，亦反映台灣購買力提高。

NEER是一國貨幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，REER則是NEER經外國與本國相對物價(即相對物價指數)平減所得到的匯率指數。NEER基本上由各國外匯市場供需決定，1995年以來，新台幣NEER升值9.6%。

目前新台幣REER較1995年下降，是因為台灣物價相對主要貿易對手國物價低且穩定，相對物價指數上升35.2%，致經平減後之新台幣REER下降18.9%。2025年10月相較1995年，台灣物價漲幅較主要貿易對手國為低，顯示台灣相對貿易對手國的購買力持續上升，並無該受訪學者所稱台灣購買力低於1995年水準的情形。且新台幣REER下降、出口價格競爭力上升，主要是台灣物價相對穩定，並非是匯率因素。

二、NEER及REER均不宜用來衡量匯率之高、低估，亦很難認定1995年REER水準值為均衡匯率。

央行說，REER可反映出口的價格競爭力，惟不宜做為衡量均衡匯率的標準。事實上，也很難認定1995年REER水準值為均衡匯率，尤其30年來，台灣金融自由化及國際化程度大幅提高，經貿結構改變甚多，外匯市場參與者及交易性質已大相逕庭，因此不宜以新台幣REER高於或低於1995年水準值來論定新台幣高估或低估。

三、無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已成為決定匯率的主因。國內匯市參與者眾多，除進出口廠商外，尚包括外資、國內金融機構、個人等，新台幣匯率由多樣化外匯供給者、需求者共同決定，出口商只是其中之一。因此，一國出口持續增加，不盡然表示該國貨幣(無論是以新台幣對美元匯率、NEER或REER表示)必然升值，也不宜據以認定新台幣匯率低估。

四、金融自由化使匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難。央行是基於法定職責於必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率之動態穩定。調節措施目的在於減緩匯率過度波動，不會也無法扭轉匯率趨勢。

