新台幣先升後貶陷入多空激戰 中午暫收31.159元
〔記者陳梅英／台北報導〕台美上週發布匯率聯合聲明後，新台幣遠期外匯一度飆升，引發各界對於週一新台幣匯率升值預期，不過央行早有準備，新台幣兌美中匯率一早爆升逾1角，隨後升幅逐漸收斂，最後收在31.159元、貶值0.9分，台北外匯經紀公司爆出9.06億美元大量。
新台幣今早以31.13元、升值2分開出，最高升抵31.024元、勁揚逾1角，惟10點過後，台幣升轉貶，並在31.15元至31.16元附近陷入橫向整理。
匯銀人士指出，市場對於聯準會降息預期降溫，美元指數續在高檔徘徊，今日主要亞幣均有拉回，台幣早盤表現偏強，目前海外無本金交割遠期外匯(NDF)已經回落，新台幣升值預期也逐漸消退，午後觀察外資動向，台股今日隨美科技股反彈，外資買盤是否回流可進一步觀察。
川普政府上任以來，美國財政部已先後與日本、瑞士、韓國、泰國與馬來西亞等國發布類似匯率聲明，台灣是第六個與美財政部發布聲明的國家。
從日、韓近期例子觀察即可印證：日本在 9 月 12 日與美財簽署聲明後，日圓曾短暫從 147 回升至 146，但市場意識到美方並未要求日圓升值後，日圓反而加速走貶，自發布以來已回落逾 5%。
韓國在 9 月 28 日發布聲明後，韓元更是毫無起色，持續在 1400～1450 區間震盪，如今更貶破 1475，逼近金融海嘯低點。
相關人士指出，這些例子顯示，匯率走勢與聲明並無直接關聯。就像央行強調的，美方並未要求新台幣升值，匯率最終仍會回到市場供需、出口表現、以及外界對各國央行政策的預期。
