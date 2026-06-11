新台幣先貶後升！守住31.6元價位 結束連5黑

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新台幣結束連5黑。 (記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日雖持續走跌，但尾盤跌勢明顯收斂，新台幣兌美元匯率則上演V型反轉走勢，早盤一度貶破31.7元防線，最低觸及31.768元，重貶1角，午後隨外資匯出力道減弱，甚至有部分資金回流，帶動匯價由貶翻升，終場收在31.631元、升值3.7分，匯價結束連5黑，總成交量也縮小至28.37億美元。

美國昨晚公布5月消費者物價指數(CPI)年增率4.2%，雖創近3年新高，但符合市場預期，一度提振市場風險偏好。不過，美伊衝突再度升溫，美國總統川普揚言擴大軍事行動規模，避險情緒迅速升高，美股由紅翻黑，台股今日早盤也受到拖累，盤中一度重挫逾千點。

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不過，隨著權王台積電尾盤拉升收平盤，台股跌勢收斂，終場下跌76點，收在43149.46點。三大法人合計賣超353.91億元，其中外資連續第6個交易日賣超，但賣超金額357.79億元，較前一交易日明顯縮減，不到昨日的一半。

外資賣超幅度收斂，匯出需求同步降溫，午後甚至出現部分資金回流，使新台幣終場成功守住31.6元價位，匯價仍維持在近期31.3元至31.7元區間內。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數小漲0.08%，韓元重挫0.31%，日圓貶值0.07%，新加坡幣下跌0.02%，人民幣持平，僅新台幣升值0.12%，成為今日表現最強勢的亞洲貨幣。

匯銀人士指出，台北股匯市同步出現V型反彈，外資賣超金額與匯出力道均明顯縮減，是否意味台股短線修正已接近尾聲，仍需進一步觀察。市場目前聚焦今晚即將公布的美國生產者物價指數(PPI)及美股表現，同時關注下週登場的「超級央行週」，尤其是聯準會利率決策會議及對未來貨幣政策路徑的最新訊號。

匯銀人士分析，美國通膨數據、美伊衝突發展及聯準會政策態度，仍是牽動全球資金流向的三大關鍵變數。若美國PPI數據高於預期，推升市場對美國維持高利率的預期，美元指數有機會續強，新台幣不排除再度測試31.7元防線；反之，若通膨壓力趨緩，加上外資回補台股、熱錢重新流入，新台幣則有機會朝31.5元價位靠攏。不過在重大國際事件與央行會議結果出爐前，市場觀望氣氛濃厚，預料匯價仍將以區間整理為主。

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