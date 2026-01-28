新台幣兩大因素助攻 早盤狂升1.78角挺進31.2元價位

（中央社記者潘姿羽台北28日電）台股驚驚漲，新台幣終於跟上腳步，在美元下挫、熱錢回流兩大因素助攻，連續兩天展現凌厲升勢，今天開盤後一度狂漲1.78角，衝上31.292元，隨後美元買盤進場，匯價回到31.3元附近震盪。

美股科技股上漲，台指期夜盤收歷史新高，激勵台股今天持續登高，早盤加權指數達32706.72點，再創歷史新高，漲近400點。

新台幣兌美元今天以31.42元開盤後，匯價直線走高，突破31.3元價位，最高觸及31.292元，狂漲1.78角，隨後漲勢收斂，回到31.3元附近震盪。

匯銀人士分析，美國總統川普政策不確定性極高且態度反覆，削弱投資人對美元資產的信心，而川普最新發言表示樂見弱勢美元格局，形同為貶勢「開綠燈」，美元指數大跳水；有了美元下挫、熱錢回流兩大因素助攻，新台幣昨天就已展現強勁升勢，今天外資匯入的力道延續，為新台幣升值氣焰添加柴火。

不過匯銀人士也說，昨天新台幣盤中大漲逾1角，但央行在31.4元價位加強防守，並於尾盤調節沒收部分升幅，避免新台幣升值速度過快，可先觀察今天是否重演同樣戲碼。（編輯：楊凱翔）1150128