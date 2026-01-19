新台幣匯價有望更穩定 專家：對美順差、至少2500億投資互抵

台灣與美國對等關稅協議正式落幕，外界擔憂，台灣承諾對美國投資規模至少2500億美元，相當於新台幣至少8兆，對新台幣匯價形成貶值壓力。不過，專家認為，台灣對美國出超金額創歷史新高，去年達1500億美元，新台幣實質上面臨升值壓力，若和投資金額匯出相比，新台幣匯價在一升一貶下，反而有望更趨穩定。

根據統計，去年日本及南韓完成對美關稅協議後，匯率都出現3%至5%的貶值幅度，直到日前美國財政部長貝森特表示「韓元貶值過大」後才出現變化。匯銀人士分析，此舉顯示美國對貿易夥伴貶值支持出口產業的做法仍相當關注。

廣告 廣告

台灣與美國對等關稅協議落幕，台灣承諾對美國投資規模至少2500億美元，也就是大約新台幣至少8兆，若再加上政府融資保證金額未來可能實現的2500億美元，台灣對美投資將達5千億美元，逾新台幣15兆，若新台幣兌換成美元匯出，難免對新台幣形成貶值壓力。

不過，專家認為，2025年台灣對美國出超金額創歷史新高，達到約1501億美元 ，比2024年約647億美元，大增1.32倍，顯示對美貿易順差顯著擴大。在對美順差增加如此大的情況下，美國並不樂見新台幣貶值，新台幣反而有升值壓力，因此在對美順差、對美投資一來一往互抵下，新台幣匯價有望更穩定。台新銀行首席外匯策略師陳有忠說：『(原音)像韓元這陣子10月以來也是大幅趨貶，新台幣也跟著下跌，主要是連動的關係。現在我們來推估說，既然關稅已經底定，我們跟日韓沒有差距了，一樣是15%，等於說我們在關稅取得成果，所以我們在匯價上要做某種程度的讓步，那這一波大概新台幣貶到31.7差不多了，接下來就是要進入農曆年，農曆年前的話都是資金需求的高峰期，企業要發年終獎金、紅包的資金需求，資金要匯回來。』

匯銀人士也分析，台美關稅稅率從20%降至15%，台灣取得美國5%的關稅讓步，新台幣的合理區間也得升值5%，以目前匯價預估，大約要升值到30.2元，但投資美國得匯出，若以2千億美元估算，新台幣匯價會貶值大約4角，若是5千億美元，貶值大約1元，以此推估的話，新台幣匯價今年區間會落在30.2至31.2元之間。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

連賢明：2500億美元信用保證不拖垮財政 也不排擠中小企業

信保2500億美元引關注 政院：政府協助融資非撒錢