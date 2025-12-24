新台幣匯率低估？央行：出口成長不代表貨幣必然升值

（中央社記者潘姿羽台北24日電）近日媒體專訪國外學者指稱新台幣匯率遭低估，中央銀行今天發布新聞稿強調，金融帳交易已成為決定匯率的主因，一國出口持續增加，不代表貨幣必然升值，也不宜以此認定新台幣匯率低估。

央行新聞稿指出，該國外學者認為，一國出口持續上升，匯率就不應持續下跌；並指稱目前新台幣實質有效匯率指數（REER）較1995年下降近20%，是新台幣匯率被低估的證據，且台灣購買力沒有理由低於1995年水準，台灣應規劃過渡到更強勢貨幣。

央行表示，此論點與日前「經濟學人」刊載「台灣榮景的潛藏風險」等報導有關新台幣匯率低估的評論相近，但這番說法不盡然正確，可從兩方向檢視。

首先，無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已成為決定匯率的主因。央行指出，國內匯市參與者眾多，除了進出口廠商，還有外資、國內金融機構、個人等，新台幣匯率是由多樣化外匯供給者、需求者共同決定，出口商只是其中之一。

央行表示，基於上述原因，一國出口持續增加，不盡然表示該國貨幣必然升值（無論是以新台幣對美元匯率、名目有效匯率指數或實質有效匯率指數表示），也不宜據以認定新台幣匯率低估。

至於學者對於REER的評論，央行先說明，名目有效匯率指數（NEER）是一國貨幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數；實質有效匯率指數（REER）是NEER經外國與本國相對物價（即相對物價指數）平減所得到的匯率指數。

央行進一步表示，NEER基本上由各國外匯市場供需決定，2025年10月新台幣NEER較1995年升值9.6%；同期間，新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要是台灣物價漲幅較主要貿易對手國低35.2%，也反映台灣購買力提高。

央行指出，2025年10月相較1995年，台灣物價漲幅較主要貿易對手國低，顯示台灣相對貿易對手國的購買力持續上升，並沒有學者所稱台灣購買力低於1995年水準的情形；而新台幣REER下降、出口價格競爭力上升，主要是台灣物價相對穩定，並非匯率因素。

央行提醒，REER可反映出口的價格競爭力，但不宜做為衡量均衡匯率的標準。事實上，也很難認定1995年REER水準值為均衡匯率，尤其30年來，台灣金融自由化及國際化程度大幅提高，經貿結構改變甚多，外匯市場參與者及交易性質已大相逕庭，不宜以新台幣REER高於或低於1995年水準值來論定新台幣高估或低估。

央行表示，金融自由化使得匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難。央行基於法定職責，會在必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率動態穩定；然而，央行調節措施目的是減緩匯率過度波動，「不會也無法扭轉匯率趨勢」。（編輯：張良知）1141224