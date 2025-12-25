新台幣匯率被低估？ 央行發千字文、五大說明回應

央行指出新台幣REER下降主要源自物價相對穩定，出口競爭力上升，並非匯率偏低。（本刊資料照）

外界質疑台灣央行干預匯市，導致新台幣匯率被低估，央行昨（24）日發布逾千字聲明澄清，強調新台幣實質有效匯率（REER）下降並非匯率被低估，而是台灣物價漲幅相對主要貿易對手國偏低，反映購買力提升。央行並列出五大說明，解釋REER與名目有效匯率（NEER）差異、匯率決定因素及歷史背景，以回應外界對新台幣匯率偏低的疑慮。

央行表示，近日有媒體報導，其專訪國外學者認為，一國出口持續上升，匯率就不應持續下跌；並指稱目前新台幣實質有效匯率指數（REER）較1995年下降近20%，為新台幣匯率被低估的證據，且台灣購買力沒有理由低於1995年水準，台灣應規劃有序過渡到更強勢貨幣。

廣告 廣告

央行指出，因該論點與日前《經濟學人》刊載「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom）」等報導有關新台幣匯率低估之評論相近。為使外界瞭解REER之意涵，央行特別提出五大說明：

說明一、根據國際清算銀行（BIS）編製之有效匯率指數，2025年10月新台幣名目有效匯率指數（NEER）較1995年升值9.6%；同期間，新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要係台灣物價漲幅較主要貿易對手國低35.2%所致，亦反映台灣購買力提高。

NEER為一國貨幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，REER為NEER經外國與本國相對物價（即相對物價指數）平減所得到的匯率指數；NEER基本上由各國外匯市場供需決定，1995年以來，新台幣NEER升值9.6%；新台幣目前REER較1995年下降，主要因台灣物價相對主要貿易對手國物價低且穩定，相對物價指數上升35.2%，致經平減後之新台幣REER下降18.9%。

2025年10月相較1995年，台灣物價漲幅較主要貿易對手國為低，顯示台灣相對貿易對手國的購買力持續上升，並無該受訪學者所稱台灣購買力低於1995年水準的情形。央行並列表佐證，新台幣REER下降、出口價格競爭力上升，主要為台灣物價相對穩定，並非是匯率因素。

說明二、NEER及REER均不宜用來衡量匯率之高、低估，亦很難認定1995年REER水準值為均衡匯率。REER可反映出口的價格競爭力，惟不宜做為衡量均衡匯率的標準。

央行澄清，難以認定1995年REER水準值為均衡匯率，尤其30年來，台灣金融自由化及國際化程度大幅提高，經貿結構改變甚多，外匯市場參與者及交易性質已大相逕庭，因此不宜以新台幣REER高於或低於1995年水準值來論定新台幣高估或低估。

說明三、無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已成為決定匯率的主因。國內匯市參與者眾多，除進出口廠商外，尚包括外資、國內金融機構、個人等，新台幣匯率由多樣化外匯供給者、需求者共同決定，出口商只是其中之一。因此，一國出口持續增加，不盡然表示該國貨幣必然升值，不論以新台幣對美元匯率、NEER或REER皆是，亦不宜據以認定新台幣匯率低估。

說明四、金融自由化亦使得匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難。央行基於法定職責於必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率之動態穩定。央行調節措施旨在減緩匯率過度波動，不會也無法扭轉匯率趨勢。

說明五、2025年11月13日《經濟學人》及過去外界亦曾提出類似新台幣匯率低估的論點，央行均已於新聞稿、央行理監事會後記者會參考資料提供說明。

更多鏡週刊報導

央行不放水1／央行決議利率連7凍 三大原因曝光

央行不放水2／房市依舊不放水 央行這麼說

穩定幣政策央行怎麼看？ 總裁：銀行業者先行，當然也有科技業參與