新台幣匯率被極度低估？《經濟學人》、國外學者接連批判，央行再度發聲駁斥

《經濟學人》日前診斷「台灣病」，掀起各界對於新台幣匯率議題的討論，近日又有媒體引述國外學者觀點指稱，新台幣匯率被極度低估，尤其台灣出口步步高升，新台幣實質有效匯率指數（REER）卻比1995年下降近20%，這並不是健康的現象。

針對《經濟學人》的評論，中央銀行先前以iPhone指數為例回擊，強調新台幣並未被低估，但看在曾經撰寫《台灣外匯的影子干預》，甚至因此受到央行「關切」的美國經濟學家布拉德．塞策（Brad Setser）眼裡，新台幣無疑是被低估，畢竟實質有效匯率理應隨著技術進展、生產力提升、出口暢旺而升值，新台幣卻是反其道而行。

央行：NEER、REER都不宜用來衡量匯率高估或低估



央行今（24）日說明，根據國際清算銀行（BIS）編製的有效匯率指數，截至今年10月新台幣名目有效匯率指數（ NEER）比起1995年升值9.6%。同期間，新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要是因為台灣物價漲幅較主要貿易對手國低35.2%所致，這也反映台灣購買力提高。

央行進一步解釋，REER雖可反映出口的價格競爭力，但不宜做為衡量均衡匯率的標準。事實上，很難認定1995年REER水準值為均衡匯率，尤其這30年來，台灣金融自由化及國際化程度大幅提高，經貿結構改變甚多，外匯市場參與者及交易性質大相逕庭，因此不宜以新台幣REER高於或低於1995年水準值，據此論定新台幣高估或低估。

出口持續增加 不代表貨幣必然升值

央行表示，無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已經成為決定匯率的主因。

央行指出，國內匯市參與者眾多，除了進出口廠商外，還包括外資、國內金融機構、個人等，新台幣匯率由多樣化外匯供給者、需求者共同決定，出口商只是其中之一。因此，一個國家出口持續增加，不盡然表示該國貨幣必然升值，也不宜據以認定新台幣匯率低估。

央行強調，金融自由化使得匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難，央行基於法定職責於必要時進場調節匯市，藉此維持新台幣匯率的動態穩定，調節措施旨在減緩匯率過度波動，並不會、也無法扭轉匯率趨勢。



