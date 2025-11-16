新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮

台美14日首度發表匯率聯合聲明，今日股匯表現備受關注。（圖／本報資料照片）

台美14日首度發表匯率聯合聲明，引發新台幣匯率「解封」聯想。新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）14日盤後狂飆4角，為17日開盤的股匯投下未爆彈。法人指出，一旦重蹈今年5月初的新台幣暴衝走勢，除傳統產業外，包括擁有壽險業的金控均無法倖免，影響層面絕不僅限於匯市，央行、金管會今日都得繃緊神經。

聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。

根據央行與美國財政部聯合聲明，雙方有共識不應操縱匯率，僅在匯率過度波動或失序變動時干預，並採雙向干預。這份聲明發出的時間，是上周五晚8時30分，匯市已經休市，但當消息一出，預期台幣將升值的情緒瞬間引爆，海外NDF報價率先反映，一度狂升4角，換算新台幣匯率來到30.7至30.8元間，今日股匯會如何表現？備受關切。

法人認為，若新台幣重蹈今年5月初的狂飆走勢，傳產等同遭關稅及匯率夾殺，至於擁有龐大美元資產的壽險業，帳面評價直接虧損，增資壓力浮現，股價勢必有所反映，加上科技股出現AI估值過高疑慮，台股恐大幅回檔，衝擊不容小覷。

匯銀主管分析，相較於4、5月時，除美方要求各國貨幣升值的市場耳語，最主要是新台幣之外的多數亞幣，自去年已累積明顯升幅，反觀台幣龜速前進，在補升的預期下，進而造就新台幣出現「史詩級升勢」，這漲勢更一路延續到7月初，直至28.828元高點。

匯銀主管指出，台美聯合聲明是將過去的溝通默契改以白紙黑字呈現，但本質與過去沒有太大不同，加上台灣並非唯一，日、韓、泰、馬等均與美方就匯率議題磋商完畢，也都發表聯合聲明，因此「或許有慶祝行情」，但要認定新台幣就此狂飆，恐怕是一廂情願，畢竟央行也非省油的燈，必會加大干預。

金融圈還有種說法，現階段盤面詭譎，影響因素多，倘若台股回檔，外資持續賣超，匯出力道也會與想炒匯的匯入資金抵銷，新台幣更難走強。

