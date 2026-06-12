新台幣升1.3分 收31.618元

[Newtalk新聞] 據投信投顧公會統計，截至五月底，64 檔台股ETF定期定額金額站上 200 億元大關，至新台幣 209 億元。其中，最大主力——元大台灣50（0050）單檔即貢獻 108 億元，占超過一半；其他依序為富邦台50（006208）20.8 億元，元大高股息（0056）20.4 億元，均同步月增。 值得注意的是，台股週一（8 日）重挫，也吸引了低接資金湧入，其中 0050 單日淨申購金額高達 277 億元，創歷史次高紀錄。 大盤五月份雖有震盪，但當月以高點水位收場，強化了投資人長期持有、持續跟隨股市成長的信心。不僅定期定額投資台股ETF的金額新高，前五大熱門標的合計扣款人數 206 萬人，亦改寫新高，整體呈現「價量俱增」，與個股定期定額人數下滑，形成強烈對比。 證交所統計，目前定期定額個股中以台積電（2330）206,679 人最多，較前一個月增 4,053 人；然而，觀察個股人數名單消長，截至五月底，傳統存股熱門包括：玉山金（2884）月減 1,729 人、兆豐金（2886）月減 1,768 人，中華電（2412）、中鋼（2002）也分別月減 397、108 人，顯

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