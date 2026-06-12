新台幣升1.3分 收31.618元

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台股修正風暴1／3大警訊全中！雷浩斯砍60％持股 示警台股恐下探35000點
台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。
錢鏡你家2／台股震盪不敢買？蔡明翰公開543布局法 專治散戶愛猜底心魔
台股近期劇烈震盪，短短幾個交易日指數大起大落，單日動輒千點漲跌，投資人看得心驚膽跳。不過，長期看好台股的人都知道「拉回就是買點」，但真正遇到市場修正時，卻遲遲不敢進場，深怕買完之後還有更低點。資深分析師蔡明翰建議採取「543布局法」。
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
證交所股東會》台股每天狂吸上兆元、市值全球第五！董座看好繼續旺
證交所去年盈轉增資使股本膨帳、EPS下降至7.88元，但仍賺近一股本，證交所今（12）日召開股東常會，董事長林修銘表示，我國資本市場今年表現亮眼，日均成交值近兆元。和去年同期的3,310億元相比，日均量增加6,144億元，年增185.6%。
267萬股東憂心！台積電新增1萬股東一張賠13萬元 「接最後一棒？」分析師給答案
267萬股東憂心！台積電（2330）6/4股東會董事長魏哲家才喊「繼續買」，周一就遇台股「608股災」暴跌2600點，據集保資料，上周股東人數再寫史上新高，單周更增1萬人左右，今天神山一度大跌135元，等於1張帳上蒸發13.5萬元，擔心「接到最後一棒」。上午台新投顧總經理黃文清接受《Yaho股市》訪問時表示不用怕，「相信哲家助你成家」沒問題，只要AI基本面沒利空，短線技術性修正而已，但不會很快又轉多頭上5萬，需要一點時間消化上檔賣壓，也不建議一天就撿便宜。
【Follow法人】外資本周已提款2862億元...今回補286億元 分析師：未積極轉多
台股今（12）日反彈逾千點，成功收復4萬4大關，三大法人連袂買超505.69億元，其中，外資終結連6賣，今轉為買超286.9億元。本周以來，外資累計提款2862.48億元。分析師表示，若納入期貨空單部位觀察，目前操作仍偏向觀望，尚未出現積極轉多訊號。
俄烏深夜互射無人機 俄石化重鎮與烏鐵路設施遭襲
烏克蘭與俄羅斯在週五凌晨爆發激烈無人機互襲。烏軍瞄準俄國石化與汽車工業重鎮，俄軍則鎖定烏國鐵路與電力設施。這場深夜空襲造成雙方皆有傷亡，多處基礎設施受損。
MLB運彩分析》6/13 巨人近期得分手感火熱 能否帶動小熊展開火力比拚？
6月13日台灣運彩開放MLB單場及場中投注賽事
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
金控股東會2》股東提成立棒球隊 吳東亮鬆口有再談
金控超級股東會日開跑，今（12）日國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、元大金和凱基金等金控舉行股東會，去年完成合併的台新新光金有小股東大讚獲利100%，要新光吳家老三、台新新光金董座吳東亮成立棒球隊，命名為「台新新光獅」，吳東亮直言有再談…
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
別睡錯了！「3種睡眠習慣」很傷腦 增失智風險、大腦老3.5歲
睡眠品質與大腦健康密切相關。一項最新研究指出，3種常見睡眠行為與腦部損傷有關，包括睡眠時間太短或過長、白天頻繁小睡及長期失眠，可能增加阿茲海默症等失智症風險。其中，長期失眠者出現認知功能下降或失智症的風險較高，腦部功能表現也可能呈現較快老化的現象。
花蓮2.7億營養午餐圖利手法曝光！副縣長100萬交保 檢不排除還有動作
【記者李光濱／花蓮報導】檢調追查2023年花蓮縣政府辦理2.7億營養午餐標案時涉嫌圖利廠商，昨天擴大搜索並約談副縣長顏新章，檢察官深夜複訊1個多小時後，今天凌晨1時許諭知顏新章100萬元交保。花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬上午說明，只要有相關證據都會持續發展，不排除有下一波動作。
美國防授權法案總規模1.15兆美元！F-35、F-15EX採購多年期合約曝光 軍工產業大利多
美國聯邦參議院軍事委員會12日宣布，已完成2027財政年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）版本審議，除決議延長對烏克蘭的安全援助外，也將「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）授權金額提高至7.5億美元。此舉被視為美國......
吳乃仁台糖土地賤賣案判賠1.7億遭執行拘提 出面投案 法院管收
前民進黨祕書長、台糖前董座吳乃仁，涉台糖土地賤賣案遭判刑，已刑滿出獄，但民事責任判須賠償台糖1.7億元，台糖遞狀聲請強制執行。台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，日前拘提未著。台中地院今天表示，吳乃仁昨天（11日）到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
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五月份台股ETF定期定額破200億大關 0050一檔占108億創新高
[Newtalk新聞] 據投信投顧公會統計，截至五月底，64 檔台股ETF定期定額金額站上 200 億元大關，至新台幣 209 億元。其中，最大主力——元大台灣50（0050）單檔即貢獻 108 億元，占超過一半；其他依序為富邦台50（006208）20.8 億元，元大高股息（0056）20.4 億元，均同步月增。 值得注意的是，台股週一（8 日）重挫，也吸引了低接資金湧入，其中 0050 單日淨申購金額高達 277 億元，創歷史次高紀錄。 大盤五月份雖有震盪，但當月以高點水位收場，強化了投資人長期持有、持續跟隨股市成長的信心。不僅定期定額投資台股ETF的金額新高，前五大熱門標的合計扣款人數 206 萬人，亦改寫新高，整體呈現「價量俱增」，與個股定期定額人數下滑，形成強烈對比。 證交所統計，目前定期定額個股中以台積電（2330）206,679 人最多，較前一個月增 4,053 人；然而，觀察個股人數名單消長，截至五月底，傳統存股熱門包括：玉山金（2884）月減 1,729 人、兆豐金（2886）月減 1,768 人，中華電（2412）、中鋼（2002）也分別月減 397、108 人，顯
富邦金股東會配息4.25元 蔡明興為股價抱屈
[NOWNEWS今日新聞]富邦金控今（12）日舉行股東常會，會中通過普通股每股配發4.25元現金股利，現金股利居金控業之冠，亦追平公司歷史最高紀錄。同時，富邦金也完成第10屆董事選舉。展望明年股利，董...
傳史瓦帝尼總理想跟中國建交？林佳龍打臉：邦交穩固！史王年底會來台灣
總統賴清德5月突破中國封鎖出訪我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼，但近日史國媒體《Swaziland News》報導卻稱，該國總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）正試圖改變外交政策要和中國建交。對此，外交部長林佳龍今（12）日打臉，那是研討會時個別學者的意見，台史邦交非常穩固，年底史王恩史瓦帝三世也會來到台灣。
軍公教一津貼要變多了？民團試算資深公務員「只補這金額」：本俸應6000元起漲
軍公教調薪、停砍公教年金補發「溢扣」退休金等議題引發廣泛討論外，為配合總統賴清德推動的「台灣人口對策新戰略」，考試院會12日通過《公教人員保險法》等與公務人員相關的3項修正草案，擴大育兒支持措施。但對此，主張軍公教調薪「本俸」應至少調升6000元的台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（12）日在臉書針對修正草案提出質疑，「行政院長還好意思說終於達到軍公教勞平齊......