新台幣升3.7分 收31.593元

低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 8
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴
台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 55 分鐘前 ・ 2
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 4
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 28
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 1
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 1
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 5
被動元件全體沸騰！蜜望實、鈺鎧等9檔強勢亮紅燈 國巨「目標價上看300元」強噴7%帶頭衝
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高震盪，最高爬至30,994.81點，截至上午11點15分，持續走揚當中，被動元件族群今全面沸騰，盤中紅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
退休要多少才夠？台人自評平均需 1321 萬 白皮書揭三成民眾零準備因「這理由」
你有想過自己退休以後高齡生活需要多少錢嗎？根據調查，雖然具體金額跟隨年齡層、教育信傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
SpaceX引爆行情！這網通廠「開盤秒攻頂」躋身17家漲停股 被動元件3檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（15）日下跌194.80點至30,746.98點開低，最低觸及30,736.26點，截至上午9點45分暫維持疲軟走勢，開盤有17檔...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台灣有多少有錢人？億元級富豪將衝破15萬人 財富飆59兆元
台灣人多有錢？中國信託銀行最新公布《2026年台灣超高資產客群財富洞察報告》，億級資產客群持續擴大，預估3年後，財富總額達到59兆元，人數增加到15.5萬人，其中，淨資產規模達新台幣1億元以上的高資產客群預估將由8000人增加到1.1萬人。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 發表留言
碩禾、鈞寶再飆漲停！半導體股力士、品安強勢亮燈 蜜望實、光鼎攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周三全面收黑，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）下挫1.44%，台積電ADR也下跌1.24%，拖累台股今（15）日開低，開盤下...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電拯救高股息ETF？00900、00929打破傳統納入成分股 達人點出「真正原因」
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股馬年衝破3萬關卡後陸續接連創高，最大工程莫過於晶圓代工龍頭台積電（2303），股價也是水漲船高，持續帶動市值型ETF表...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言