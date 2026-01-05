新台幣午後變盤重貶1.19角 收盤創逾8個月新低

外資逢高調節！新台幣午後變盤重貶1.19角 ，收31.538元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對委內瑞拉發動大規模空襲，並逮捕總統馬杜羅夫婦，地緣政治風險加劇，美元指數大漲，非美貨幣承壓，新台幣兌美元匯率早盤受到台股拉抬一度升破31.4元價位，午後變盤，在外資轉頭殺出下，應聲貶破31.5元關卡，最後收在31.538元、重貶1.19角，匯價創逾8個月新低，成交量22.335億美元，為近期大量。

台股今日在台積電領軍下，跳空開高，終場收盤大漲755.23點，收在30105.04點，大盤指數再度寫下新高紀錄，三大法人合計買超31.85億元。不過，外資卻趁機到貨，賣超76.43億元，股匯走勢不同調。

在新台幣匯市上，上午一度隨台股走升最高觸及31.371元，午後風向丕變，不但由升轉貶，且直接貶破31.5元關卡，最低下探至31.546元，全日高低震盪達1.75角，並突破近期整理區間。

匯銀主管表示，除美元因地緣政治風險增溫走高，非美貨幣承壓，避險資金短線流向美元對台幣不利外，台股創新高、新台幣逆勢走貶，也要留意外資居高思危，逢高獲利調節可能；而新台幣貶破31.5元後，接下來將開啟往32元空間，惟出口商通常在農曆春節前會有新台幣需求，出口商逢低進場拋匯有機會為台幣帶來支撐。

展望後市，除持續觀察拉丁美洲地緣政治風險是否進一步擴大外，投資人也緊盯美國本週將公布的一系列就業數據，特別是週五的非農就業報告。依市場預期，聯準會 1 月可望維持利率不變，美國經濟數據表現，將成為影響美元與全球資金流向的關鍵變數。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數大漲0.32%、台幣重挫0.38%成為單日最弱亞幣；韓元與新幣同步下跌0.12%、日圓貶值0.08%，僅人民幣升值0.12%。

