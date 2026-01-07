新台幣午盤升5.2分 暫收31.464元

體育中心／丁泰祥 報導星期一湖人隊在主場迎戰灰熊隊的比賽，詹皇LeBron James到球場時所穿的服裝，是由他11歲的女兒Zhuri Nova Ann Marie James一手挑選的，在網路上獲得好評，湖人和NBA的官方社群帳號也都紛紛為他喝采。

FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1