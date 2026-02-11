新台幣午盤升5.7分 暫收31.493元

其他人也在看
台股封關氣勢如虹！新台幣連3紅、收31.478元登近兩週高點
台股封關日氣勢如虹，大盤指數大漲逾500點，外資不畏長達11天春節連假買超逾500億元，熱錢湧入加上美元走弱、亞幣齊揚，新台幣兌美元匯率也展現強勁升值走勢，盤中一度勁揚逾1角，最後收在31.478元、升值7.3分，匯價連3紅、且創近兩週新高，成交量高達32.29億美元，為今年次高量。
北富銀推新春限定ㄅㄅㄐ貼圖 陪民眾用可愛迎新年
迎接新年到來，台北富邦銀行今年特別攜手人氣插畫角色ㄅㄅㄐ推出全新聯名LINE貼圖，向民眾拜個早年。即日起至5月11日止，只要綁定北富銀LINE官方帳號個人化服務，即可免費下載這組
（中央社記者潘姿羽台北11日電）台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.478元，升值7.2分，創近2週新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.29億美元的巨量。
115學年度四技二專特殊選才 今放榜
技專校院招生委員會聯合會今天(11日)10:00起於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果，並開放考生上網查詢。相關訊息請至115學年度四技二專特殊選才
台積電盤中登1920元新天價 (圖)
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
【蛇年封關】新台幣爆逾千億元巨量！蛇年升值1.204元 近12年第四大
新台幣蛇年封關日爆量走升！今（11）日收盤報31.478元，全年累計升值達1.204元，創下近12年來第四大升幅，匯市交投熱絡，顯示資金動能延續，外匯專家李其展分析，新台幣短線升勢雖強，但整體仍維持區間整理格局，預估短期內匯價將於31.5元上下約兩角區間震盪。
工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結
（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）在執政黨工黨內部逼宮未果後，今天展現強勢態度尋求向前走，試圖擺脫外界對其前途的種種揣測，他說政府「堅強且團結一致」。
澳洲央行副行長示警通膨過高，無法允許長時間持續
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，澳洲央行副行長Andrew Hauser提出警告稱，通膨率仍然「過高」，對利率決策委員會來說仍然是一個重大挑戰，委員會不能允許這種情況持續太久。Hauser週三在雪梨的一次對話中表示，部分價格走強反映出經濟中需求回升相對供應吃緊的潛在壓力日益增大。如果情況屬實，那麼通膨高漲的風險可能會持續，不能讓這種情況發生。澳洲央行成為全球首個今年升息的主要央行，而且上週公佈的最新預期暗示未來幾個月至少還會升息一次。央行目前預計，今年整體通膨率和核心通膨率都將超過其2-3%的目標上限。Hauser表示，澳洲通膨加劇的部分原因是央行為了實現經濟軟著陸，在後疫情時代沒有將利率提升至過高水準。其結果是，澳洲經濟比一些其他經濟體更接近平衡狀態，任何像去年底那樣的經濟活動激增都有可能推高物價。Hauser表示，我們必須尊重經濟的運行速度極限。因為一旦央行試圖讓經濟運行得「過快」，通膨就會加劇，而這是損害生產率成長的首要問題。澳洲央行下次會議將於3月中旬左右舉行，在此之前，決策者將會看到1月的就業和通膨報告，以及第四季國內生產毛額，可能表明經濟在2025年底時保持強勁成長。金融
鑫創電子軍工業務逾倍飆，2月起漲價+記憶體庫存足，今年營運爆發
【財訊快報／記者王宜弘報導】IPC廠鑫創電子(6680)今年接單大成長，目前接單已達去年營收的60%，尤其國防軍工業務爆發，今年貢獻可望逾倍數增加，年度業績佔比站上兩成，成為車載業務之外的第二大產品線，全年營收年增率估四成起跳，刷新紀錄。值得注意的是，鑫創電子產業訊息靈通，提前掌握記憶體大缺料的狀況，自去年第二季起即積極儲備記憶體庫存，至少可滿足到今年第三季所需，加上本月起調漲產品售價，平均漲幅超過一成，在ASP與毛利率雙雙勁揚的趨勢下，今年獲利可望顯現爆發動能。儘管去年鑫創電子受到美國對等關稅與新台幣暴力升值干擾，中斷連三年的業績成長軌跡，全年營收為5.64億元，年減15.41%，不過，該公司在逆風中持續紮根基本面，營運面已完成ISO與資安相關建置，生產體系導入WMS/MES/QMS，研發面與資誠創新上線AI後端伺服器以降低設計錯誤、提升速度與品質；產品面從智慧交通延伸至軍事國防、AI自動化等產品線，去年單年新品數從慣性5–6款暴增至20款，部分並已量產。董事長許育瑞指出，今年至目前為止，在手訂單金額已逾去年全年營收的六成，顯示此前的投入正轉化為需求與產能的拉動，因此看好2026年營
貴婦粉紅派對！關穎背12萬包同框賈永婕 喊：姐妹比男人可靠
有「台灣第一名媛」之稱的關穎在社群平台分享與台北101董事長賈永婕等10人一起為好友Winnie慶生的照片，清一色穿著粉色系服裝，搭配夢幻氣球佈置，畫面溫馨。關穎更在貼文中寫下「POV：比男人可靠的是姐妹」，展現深厚姐妹情誼。
台股封關日續創高 新台幣爆量升破31.5元關卡
馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價
預售交易量去年全台急凍 永慶分析新竹縣市交易量年減逾八成最劇烈
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 2025年預售屋市場買氣受央行信用管制續行、房貸條件嚴峻的影響明顯降溫。永慶房產集團比較2024年與2025年七大都會區和全台預售屋交易狀況發現，全台預售屋交易量從12.2萬件大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70.3%，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。 細看七大都會區的個別預售屋交易表現，雙北...
方源資本考慮出售CFB集團，估值約5億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士表示，私募股權公司方源資本考慮出售棒約翰(Papa John)和Dairy Queen在中國的特許經營商CFB集團。方源資本在與財務顧問討論CFB集團的潛在處置事宜，CFB集團還擁有中國餐飲品牌Brut Eatery悅璞食堂、金玡居。以討論非公開訊息為由要求匿名的知情人士表示，交易可能對CFB的估值約為5億美元。知情人士指稱，目前相關考慮尚處於初步階段，正式流程可能要到今年稍晚時才會啟動。他們還表示，方源資本也有可能決定暫不出售。對於上述消息，方源資本未回應置評請求。
一眼認出好公司！勞動部推「5心友善職場」揭示 福利不實最高罰30萬
為了協助企業在缺工浪潮中順利攬才，勞動部自即日起於台灣就業通網站推出「有心召你來~5心友善職場」資訊揭示活動。勞動福祉退休司司長黃維琛表示，企業只要揭示五大分類的具體友善措施，只要優於法令福利，即可獲得「一顆心」，最高可獲五心殊榮，並優先排序求才資訊，將友善措施轉化為招募招牌，但企業應誠信填寫，若有不實刊登，恐涉及《就業服務法》，最高可處30萬元罰鍰。
反擊！ 「世紀血案」演員群聯合聲明：阻止電影上映
台北市 / 綜合報導 電影「世紀血案」號稱，改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被爆未取得當事人及家屬同意就開拍，爭議延燒，引爆社會撻伐，第一時間參與戲劇的演員們，包括李千娜、黃河等人，相繼道歉之後；昨(10)日晚間選擇主動出擊，跟著工作人員一起，發出正式的聯合聲明，要求該片必須停止製作，如果強行上映，將會採取法律行動。 「世紀血案」演員李千娜(02.01)說：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重或是沒那麼恐怖。」改編電影「世紀血案」，殺青記者會上，演員李千娜鬧出失言風波，又扯出電影拍攝沒經過授權，案件延燒至今，更被發現這場記者會，導演製片出品人等，通通沒有出席，「世紀血案」製片郭木盛說：「那時候是想說，當初假如直接去跟他(林義雄)談這個事情的話，應該不是很方便啦，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們，好好跟他們來談。」當時製片郭木盛，接受媒體訪問時，也坦承「先斬後奏」，如果先拜訪林義雄，可能就會被拒絕，乾脆「先拍再說」引起爭議，對此演員們也很憤怒，白底黑字嚴正聲明，演員強調並不知情，內文中提到，演員事前曾反覆詢問，電影「是否授權」，但製作團隊刻意隱瞞，還在合約中載明，「保證取得合法授權」，也不說劇本爭議處。如今造成傷害，演員們表示如果當初知情，絕對不會接受邀約，除了鄭重道歉，也要全力阻止電影，任何製作上映跟露出，若有任何違規將採法律行動，演員之一的黃河，也在社群發文，他的聲明提到，製作團隊明確表達，電影獲得合法授權，讓他誤陷於錯誤之中，認為已經構成「詐欺行為」，除了即刻解約也要求，不得使用黃河任何相關素材。台灣青年世代共好協會理事長張育萌說：「世紀血案這一部還沒有上映的電影，也好像是要把劇情直指最後的指使是因為史明，透過這樣的假想來拍攝一個，好像擬真的電影片，一個劇情片，就會有這種誤導國人或者竄改歷史的問題。」根據平面報導，郭木盛曾表示，「世紀血案」製作費用，高達5000萬元，光是還原美麗島事件場景，臨演費用就燒掉100多萬，如今電影恐怕「流產」，後續如何發展有待觀望。 原始連結
夢到阿公中大獎！刮刮樂百萬得主「奇葩中獎故事」一次看 店貓揮手真的招財
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導春節期間許多人買刮刮樂碰碰運氣，全台各地傳出百萬得主的喜訊。台彩公司分享三則「奇葩中獎故事」，有人因夢見過世阿...
果農之子回饋故里 泰博董座陳朝旺連4年豪發紅包暖枋山
屏東縣枋山鄉近年出現一段企業家回饋鄉里的佳話，在枋山鄉長羅金良與地方人士的奔走牽線下，出身當地的泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺，連續4年針對故鄉親族與弱勢族群發放春節紅包。這份來自「果農之子」的溫情，累計已發出超過2千萬元，讓偏鄉親情在寒冬中顯得格外溫馨，更引發地方熱烈好評。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。