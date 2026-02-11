新台幣午盤升5.7分 暫收31.493元

台北市 / 綜合報導 電影「世紀血案」號稱，改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被爆未取得當事人及家屬同意就開拍，爭議延燒，引爆社會撻伐，第一時間參與戲劇的演員們，包括李千娜、黃河等人，相繼道歉之後；昨(10)日晚間選擇主動出擊，跟著工作人員一起，發出正式的聯合聲明，要求該片必須停止製作，如果強行上映，將會採取法律行動。 「世紀血案」演員李千娜(02.01)說：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重或是沒那麼恐怖。」改編電影「世紀血案」，殺青記者會上，演員李千娜鬧出失言風波，又扯出電影拍攝沒經過授權，案件延燒至今，更被發現這場記者會，導演製片出品人等，通通沒有出席，「世紀血案」製片郭木盛說：「那時候是想說，當初假如直接去跟他(林義雄)談這個事情的話，應該不是很方便啦，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們，好好跟他們來談。」當時製片郭木盛，接受媒體訪問時，也坦承「先斬後奏」，如果先拜訪林義雄，可能就會被拒絕，乾脆「先拍再說」引起爭議，對此演員們也很憤怒，白底黑字嚴正聲明，演員強調並不知情，內文中提到，演員事前曾反覆詢問，電影「是否授權」，但製作團隊刻意隱瞞，還在合約中載明，「保證取得合法授權」，也不說劇本爭議處。如今造成傷害，演員們表示如果當初知情，絕對不會接受邀約，除了鄭重道歉，也要全力阻止電影，任何製作上映跟露出，若有任何違規將採法律行動，演員之一的黃河，也在社群發文，他的聲明提到，製作團隊明確表達，電影獲得合法授權，讓他誤陷於錯誤之中，認為已經構成「詐欺行為」，除了即刻解約也要求，不得使用黃河任何相關素材。台灣青年世代共好協會理事長張育萌說：「世紀血案這一部還沒有上映的電影，也好像是要把劇情直指最後的指使是因為史明，透過這樣的假想來拍攝一個，好像擬真的電影片，一個劇情片，就會有這種誤導國人或者竄改歷史的問題。」根據平面報導，郭木盛曾表示，「世紀血案」製作費用，高達5000萬元，光是還原美麗島事件場景，臨演費用就燒掉100多萬，如今電影恐怕「流產」，後續如何發展有待觀望。 原始連結

華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言