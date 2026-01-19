新台幣午盤升6.6分 暫收31.506元

地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而

常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言