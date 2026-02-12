新台幣午盤升8.8分 暫收31.39元

其他人也在看
大陸將推動更多民企參與電力市場
大陸將推動更多民營企業參與電力市場，引導各類新型主體理性投資、規範運營、健康發展。
行動支付捐款攀升 LINE Pay愛心捐款平台2025年募逾10億善款
行動支付龍頭LINE Pay（7722）今（12）公布2025年愛心捐款平台成果，全年共募得逾10億7000萬元愛心善款、再創新高，年增逾38%，捐款筆數逾172萬筆，較前1年成長28%，整體捐款人數也較前1年成長近3成，顯示越來越多民眾善用即時便利的行動支付捐款行善。
美跨黨派國會議員施壓政府 對中晶片製造設備實施全國性限制
美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）等人，9日共同致函國務卿魯比歐和商務部長盧特尼克，敦促國務院與商務部與盟友加強合作，全面限制中國取得先進半導體製造設備，並警告當前的出口管制措施存在漏洞，正在威脅美國的國
台文館推廣台語繪本 (圖)
國立台灣文學館推廣台語繪本，將前輩作家黃鳳姿作品改編為「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」等書，11日在國立台灣文學館舉行新書發表會。前排右起繪者陳芊榕、館長陳瑩芳、文化部政務次長李靜慧、繪本作者林安狗、台文改寫游沛綺。
渣打：AI基建需求3因素 今年企業資本部署轉趨積極
（中央社記者呂晏慈台北12日電）渣打集團發布報告指出，今年全球企業可望持續展現韌性，資本部署將從謹慎轉向積極，且資金運用決策將受營運資金優化、人工智慧（AI）和基建需求、中國企業對外布局等3大因素影響，如何在嚴謹的財務框架內做出投資取捨及資本配置，將是核心課題。
1月房租年增率降至1.99％ 連6個月收斂、漲勢趨緩
根據最新公布的2026年1月消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率降至1.99％，不僅跌破2％關卡，也已連續6個月呈現收斂趨勢，為近30個月來首度回落至2％以下，顯示租金漲勢逐步放緩。 統計顯示，房租年增率自去（2025）年7月的2.37％高點後逐月下降，反映先前租金上揚墊高基期，近期漲幅明顯縮小。雖然12月初公布數據一度跌破2％，但經資料修正後仍維持在2％；此次1月數據則確定降至1.99％，趨勢更為明確。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金僅在疫情期間因收入受影響而短暫回跌；其後受通膨壓力、房價上漲及新成屋租金墊高帶動，比價效應浮現；加上管理費調漲等因素，均推升租金水準。若市場上平價替代租屋物件有限，也會強化房東調漲空間。 政策面方面，政府自2023年起擴大租金補貼，減輕租客負擔的同時，也提升其租金負擔能力。不過未來隨新屋完工量增加、空屋釋出政策推動，租賃市場供給可望提升，是否進一步穩定租金，仍有待觀察。 除房租外，1月住宅維修費年增率降至1.4％，家庭管理費用年增率由去年12月的5.16％明顯回落至2.05％；水電燃氣費則年增5.02％，漲幅相對較高。 曾敬德建議，符合資格的民眾可善用政府租金補貼政策，同時將節省下來的資金妥善規劃，作為緊急預備金或未來購屋準備金，以提升財務彈性。
經濟部「四大策略」助攻數位、淨零轉型！強化171萬中小微企業經營韌性
為持續協助中小微企業進行數位轉型、淨零轉型、通路佈建三大任務，並強化其多元發展與創新能力，擴大觸及各縣市中小微企業，經濟部今(12)日表示，將規劃以「規模、帶動、深入、優化」四大策略推動產業升級。透過建置AI轉型案例資料庫、促進新創與中小微企業共創、運用財務報表油、電、水、氣等費用計算碳排量，以及提供進入海外市場一站式服務等，全面強化全國171萬家中小微企業的經營韌性。
四海幫幫主張存偉被拘提！ 疑涉「鉛包金」洗錢走私
新北市 / 綜合報導 四海幫幫主張存偉，昨(11)日下午在新北市新店區住家被警方拘提。因為他疑似涉入2024年的「鉛包金」門擋走私案，檢調溯源發現走私集團用「安心幣商」詐騙所得的六億元，購買黃金再輸出境外獲取暴利，而金流中疑似和張存偉有關，因涉嫌洗錢遭檢方拘提到案，釐清案情。 警方拿著小刀一一拆封，因為裡頭裝的，是一塊塊走私黃金，2024年檢警查獲，「安心幣商」涉詐六億，還製作「鉛包金」走私到境外，如今發現這案和四海幫幫主有關係，現任四海幫幫主張存偉，昨(11)日下午，在新北市新店區的住家被逮。他被懷疑操作詐騙集團金流，光是警方查扣金塊，就要價破5000萬元，外觀看起來只是門擋，但撕開包裝，裡頭卻是貨真價實的黃金，想借此偷渡到海外賺取暴利，而在台南一家老字號銀樓，竟然涉嫌隱匿資金，還成為「鉛包金製作工廠」。集團成員，利用銀樓作掩護，存放上億元的詐騙所得，並製作鉛包金的門擋，送往境外販售，檢警查獲張存偉和集團間有資金往來，懷疑張存偉涉及洗錢，是幕後操盤者，張存偉，外號「純偉」的張存偉，是四海幫第九任幫主，過去曾因槍擊案入監服刑。出獄後傳出還跟中南部角頭，合作經營線上博弈，近年則將重心轉往中國投資，檢警近日等到他回國，趁機拘提到案，至於涉案情節還要進一步追查。 原始連結
北市青年局實習津貼加碼交通補助 助攻職涯探索
臺北市青年局為協助青年學子提早接軌職場，探索職涯方向，在113年8月推出青年實習津貼計畫，獲得熱烈迴響。臺北市青年局宣布，從今(115)年起放寬申請年齡上限至35歲，並結合交通津貼補助，全面減輕青年實
軍旅13年轉身創業 南分署職訓點亮人生新航道
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為兼顧家庭與人生規劃，曾服役13年的職業軍人蔡長庭報名勞動部勞動力發展署雲嘉南
4支箭創造32億商機 政院拍板中小微企業社會發展計畫
行政院會今天通過總經費42.5億元的「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」，行政院長卓榮泰表示，該計畫透過「四支箭」擴散觸及層面，實現百工百業普惠成長，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸之目標。
籃協1年開不了會…謝典霖曬兒遭酸反轟：你媽才拖垮籃球！ 暴走回嗆留言全曝光
身兼彰化縣議會議長及中華民國籃球協會理事長的謝典霖近日種種舉動備受注目，先前因與網紅合作公開介紹家族位於彰化溪州近700坪的豪宅，內部設施驚見挑高籃球場、恆溫酒櫃，引發輿論熱議，甚至被批是在「炫富」。不過，謝典霖這週改「炫兒子」，沒想到回嗆網友的一句「你媽才拖垮籃球」直接引爆網友怒火。
和泰集團「去趣chicTrip」平台以百萬筆旅遊數據 進軍日本跨境旅遊市場
和泰（2207）集團打造的「去趣chicTrip」旅遊規劃平台，宣布與日本廣告公司CyberAgent戰略合作，整合CyberAgent對日本廣告運用的深度了解、與去趣chicTrip的豐富旅遊數據，進軍日本跨境旅遊市場。「去趣chicTrip」自2023年上線以來已超過330萬次下載、累積超過23
公股先例！一銀員工子女6歲前月領千元
為打造幸福職場，持續深化員工照護，第一銀行即日起開辦「員工子女育兒補助」，育有0至未滿6歲子女者，每月補助新台幣1000元，全年最高12000元，以實際行動支持同仁安心育兒，積極打造友善婚育的職場環境。一銀重視員工不同人生階段的需求，並積極響應政府鼓勵生育政策，持續優化各項福利制度，在孕產與生育支持
麻辣鍋湯喝2碗腳趾痛醒掛急診 醫：等於濃縮尿酸
一名有高尿酸問題的男子喝下2碗麻辣鍋湯後，隔天因腳趾劇痛驚醒緊急送醫，檢查後發現是尿酸結晶引發急性痛風。泌尿專科醫師蘇信豪指出，火鍋湯底、啤酒及含糖手搖飲是3大尿酸製造機。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...