新台幣午盤升8.8分 暫收31.39元

根據最新公布的2026年1月消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率降至1.99％，不僅跌破2％關卡，也已連續6個月呈現收斂趨勢，為近30個月來首度回落至2％以下，顯示租金漲勢逐步放緩。 統計顯示，房租年增率自去（2025）年7月的2.37％高點後逐月下降，反映先前租金上揚墊高基期，近期漲幅明顯縮小。雖然12月初公布數據一度跌破2％，但經資料修正後仍維持在2％；此次1月數據則確定降至1.99％，趨勢更為明確。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金僅在疫情期間因收入受影響而短暫回跌；其後受通膨壓力、房價上漲及新成屋租金墊高帶動，比價效應浮現；加上管理費調漲等因素，均推升租金水準。若市場上平價替代租屋物件有限，也會強化房東調漲空間。 政策面方面，政府自2023年起擴大租金補貼，減輕租客負擔的同時，也提升其租金負擔能力。不過未來隨新屋完工量增加、空屋釋出政策推動，租賃市場供給可望提升，是否進一步穩定租金，仍有待觀察。 除房租外，1月住宅維修費年增率降至1.4％，家庭管理費用年增率由去年12月的5.16％明顯回落至2.05％；水電燃氣費則年增5.02％，漲幅相對較高。 曾敬德建議，符合資格的民眾可善用政府租金補貼政策，同時將節省下來的資金妥善規劃，作為緊急預備金或未來購屋準備金，以提升財務彈性。

住展房屋網 ・ 13 小時前 ・ 4 則留言