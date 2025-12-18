新台幣午盤貶0.2分 暫收31.528元

投資人持續消化延遲公布的11月非農就業報告與零售銷售等經濟數據，加上關注川普政府後續關稅政策進度與聯準會利率路徑，美股周二四大指數跌多漲少；道瓊工業指數下跌-0.62%，那斯達克指數小漲0.23%，標普500指數跌0.24%，費城半導體指數跌0.46%。 科技股方面，特斯拉跳漲3.07%改寫歷史收盤新高；美光在財報前下挫2.1%，而Meta也收漲1.49%，台積電ADR則是下跌0.3%。 亞股方面普遍走強，日股上漲0.26%、韓股上漲1.43%；港股上漲0.93%，上證指數同步收漲。 台股今（17）日加權指數開高走低，終場小跌11.49點收27,525.17點，成交金額5,078.61億元；權值股台積電(2330)收1,430元小跌5元，尾盤翻黑壓抑指數，但盤面資金轉向防禦與題材股撐場，金融股在避險需求升溫下表現突出，台新新光金(2887)續強領軍，中信金(2891)、國泰金(2882)同步走揚；題材面則由低軌衛星續噴，華通(2313)、公準(3178)、宏觀(6568)、璟德(3152)等維持強勢，而美光財報將揭曉也讓記憶體買氣不墜，華邦電(2344)走揚帶動旺宏(2337)、力積電(6770)收高，下游模組廠威剛(3260)、創見(2451)反彈，成為今日盤面撐盤主角。

