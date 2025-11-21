新台幣午盤貶1分 暫收31.305元

其他人也在看
10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來
多家銀行發出停卡通知，目前已知有10張信用卡將停止使用或換卡(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 1 天前
【Hot台股】大盤崩殺逾900點！網歎「不可能千點招待吧」分析師示警：尾盤賣壓恐加劇
「乾 昨天漲的都吐回去了」「飯錢都省了= =」「煞車壞了 殺殺殺」「沒千點招待算多娃贏」「這種大場面…有錢還不加碼爆！！」「一定要守住26500啊 這些都是台灣人的資產啊」「散戶中午吃飯就會開始反攻了？」「午盤還有一波大的，往上往下不知道…當沖的要平倉」「今天不跑更待何時」「不可能千點招待吧」「上班族賣壓快來了 鳩命」。Yahoo奇摩股市 ・ 48 分鐘前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 13 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 47 分鐘前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 2 小時前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台股反攻「這族群」卻萎了？輝達財報優於預期「這檔」盤中閃現跌停 炸43萬成交殺量
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導輝達（NVIDIA）亮眼財報帶動台股今（20）日舉起反攻大旗，加權指數順利重返27,000點，多檔個股揚起多頭攻勢，然而記憶體族...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉
輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 8 小時前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 5 小時前
「首購貸款真沒問題？！」銀行「高利率、高開辦」勸退屢見不鮮 買房申貸血淚現況曝光...｜房市觀點
三年前買了預售屋的朋友，最近終於要準備交屋了，興高彩烈開始為房貸做準備的他，問了幾間銀行之後碰了一鼻子灰，他很困惑：「不是說首購族貸款沒問題嗎？怎麼成數這麼少、利率這麼高？」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
記憶體族群重摔 南亞科、華邦電盤中跌停
大盤重挫，先前漲多的記憶體股價今紛紛續跳水，南亞科（2408）、華邦電（2344）今相繼開低走低，盤中皆重挫跌停，截至10點06分，南亞科跌停至140元、慘摔15.5元，成交量逾12.6萬張；華邦電跌停至52.2元，跌5.8元，成交量超過13.9萬張。威剛（3260）、旺宏（2337）、創見（245自由時報 ・ 1 小時前
央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條
央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家...聯合新聞網 ・ 5 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 22 小時前