新台幣午盤貶5.2分 暫收31.66元

其他人也在看
快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍
美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 18
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 6
聯電超吸金！盤中站上70元成交值突破170億元 分析師揭1價位是關鍵
晶圓代工廠、「二哥」聯電（2302）今（21）日延續多頭氣勢，盤中一度大漲逾6%，站上 70 元整數關卡。截至上午10時20分，暫報69.4元，上漲2.3%左右；成交量逾24萬張，僅次於群創（3481），成交值突破170億元。對此，顧德投顧分析師黃紫東表示，聯電在轉單題材與籌碼優勢支撐下短線強勢，但後續仍須留意關鍵支撐價位是否守穩。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6
記憶體100%關稅嚇破膽！「DRAM雙雄」股價重挫 下車時間點要來了？
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）警告，若非在美生產記憶體，將面臨高達100％關稅衝擊，台廠DRAM雙雄南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 6
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 48 分鐘前 ・ 2
法人齊砍籌碼偏冷 台積電尾盤救場台股創高續航/聯電受惠漲價題材 矽光子紅燈連發/黃金狂飆4717美元新高 匯率壓力找上楊金龍｜Yahoo財經掃描
周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。Yahoo財經編輯室 ・ 19 小時前 ・ 7
玻纖布一路缺到2027年！「這5台廠」全面飆漲搶市 缺料風暴燒到蘋果也喊痛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI算力競賽全面升溫，缺料警報再度拉高層級，這波風暴從記憶體、被動元件一路延燒，如今重心正式落在高階玻纖布。市場指出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝
在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
目標價喊72.5元！這記憶體亮燈連3紅噴22% 產品報價「Q1估漲3成」股價續飆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體價格不斷上升，相關族群營運全面回溫，令市場強烈看好多家廠商前景，如旺宏（2337）日前就獲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電
晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 4
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
欣興、南電12月獲利飆高
欣興（3037）、南電（8046）因達注意交易資訊標準，20日同步公布自結成績，2025年12月獲利年增幅度皆呈倍數成長，單月每股稅後純益（EPS）分別為0.78元與0.84元。業界觀察，高階載板需求回溫，加上ABF與BT載板價格調漲轉化為毛利貢獻，是推升單月獲利表現主因。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台股跌ETF「紅多於綠」！ 「這幾檔」主動式、科技型人氣旺
2026以來台股ETF「受益人數」增加最多前十名，拔頭籌為元大台灣50（0050），五檔主動式則為主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來（5000991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動安聯台灣高息（00984A）。科技型台股ETF則有群益半導體收益...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
房客提前閃人…他扣押金「少做一事」慘被罰！2大房東最常踩稅務地雷
房東在出租房屋時，為了保障自身權益，會要求房客支付押金，一名房東因為房客提前解約，按照租賃契約，以押金扣抵違約金，沒想到卻接到國稅局通知他逃漏稅，甚至要繳交罰鍰，這是怎麼回事呢？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
如何慢慢變有錢？投資不投機，要像巴菲特「這樣買」股票
《投資的絕對原則》作者朴永玉2001年成為全職投資者。他以企業家思想和主人精神的「農心投資哲學」為基礎，經過十多年的反覆驗證，把資本額從4500萬韓元（約合新台幣100萬元）滾到200億韓元（約合新台幣50億元）、年化投資報酬率超過50%，因而成為家喻戶曉的散戶股神，被譽為「韓國巴菲特」。商業周刊 ・ 1 天前 ・ 2
台股盤前／川普再掀關稅風暴美股崩！台指夜盤狂殺437點 開盤風險急升
美國總統川普針對格陵蘭主權與歐洲盟友的立場再度強硬，並重新升高對歐洲的關稅威脅，市場解讀美歐貿易衝突可能升級，投資信心明顯動搖。美股周二（20）日出現恐慌性賣壓，三大指數全面下挫，其中標普500指數一口氣回吐2026年以來的全部漲幅，道瓊工業指數盤中一度重挫逾900點，那斯達克指數跌幅也超過2%，科技股與成長股成為資金撤退的重災區，費城半導體指數同步下殺，顯示市場風險情緒急速升高。美國政治與貿易風險再度升溫，美股重挫、期貨走弱，台股在國際利空包圍下，今（21）日開盤恐面臨明顯下跌壓力。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
台股狂熱警報大響！「這28檔」注意股全攤牌 台玻6天飆38.97%、力積電90天暴漲313%
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股20日終場加權指數上漲120.70點，收在31795.99點，漲幅0.38%。證交所公布28檔注意股，玻纖布大廠台玻（1802）則因最近六...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4