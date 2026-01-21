新台幣午盤貶5.2分 暫收31.66元

周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。

Yahoo財經編輯室 ・ 19 小時前 ・ 7