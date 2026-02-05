新台幣向31.7元靠攏

台股昨（5）日收盤跌488點，5日線失守，外資賣超逾700億元，新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，成交量暴增至29.71億美元，以31.648收盤，貶值7.1分。

央行外匯局長蔡烱民坦言，央行昨天有進場提供美元流動性，調節供需，強調新台幣匯市仍是「淺碟型市場」。

匯銀估昨天外資匯出約15億美元。央行不常針對當日匯市細節對外說明，但蔡烱民坦言，他認同金管會主委彭金隆日前表示台股已非淺碟型市場的看法，但在新台幣匯市方面，仍是一個「淺碟」市場，新台幣非國際貨幣，難以用國際貨幣交易量衡量深度。新台幣需求以國內實質需求為主，包括投資國內有價證券、國人海外投資、進出口等。

蔡烱民認為， 以成交量判斷匯市「淺碟」或「深化」有侷限性，判斷關鍵在於預期心理是否容易導致供需失衡，甚至是因為預期心理導致整個「供給」和「需求」兩條曲線同時位移，造成價格機制失靈。

在正常情況下，兩條曲線沒有位移，當市場出現超額供給或超額需求，就會反映在價格上；但新台幣匯價出現嚴重預期心理時，就會發生曲線位移與市場失衡。因此從這個觀點看，新台幣仍是淺碟市場。預期心理造成新台幣單邊走勢，會造成市場恐慌心理。

以日圓而言，日圓是國際貨幣，參與者多，交易量也大，日圓供給和需求不會出現位移，日圓升貶大都反應貨幣政策。

