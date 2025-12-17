新台幣哪時換匯最優，年底還跌？出入境現金攜帶懶人包 3情況沒入金額差很大

年關將至，不少人準備出國旅遊度過年末假期，但近日新台幣「貶個不停」，繼16日外資倒貨，股匯雙殺，今（17）日新台幣兌美元匯率收在31.526元，較昨日貶值5.1分，匯銀專家預估，年底前仍有貶值空間；外匯達人李其展則預告，就看明天央行理監事會議是否有新看法了。另一方面，中央銀行（央行）今也在臉書上說明「新台幣出入境限額懶人包」，提醒國人注意。

央行在臉書提醒，根據《洗錢防制法》規定，每名旅客出入境可攜帶新台幣限額為10萬元，超過部分若未依規定申報，將會被海關沒入。央行舉例，依實際攜帶50萬的案例來看，如實申報則40萬退運；部分不實僅申報申報35萬，則15萬沒入、25萬退運；若全部未申報，恐將被沒入40萬元。央行提到，若有超過10萬元的需求，建議攜帶用卡、外幣現金等其他支付工具，避免因不熟悉規定，導致現金被海關沒入，大大的掃興。



新台幣年底續貶？財經粉專分析外資不願待好原因

針對新台幣匯率，李其展在臉書粉專「外匯交易致勝兵法」中盤點，今日台股終場小幅走低​，外資持續倒貨賣超323億，光近3個交易日超過​就超過千億元，新台幣終場續貶5.1分，收在31.526。他指出，許多人問及外資為何要這麼快速退場，是否是應投信年底作帳，加上準備休假而整理部位，所幸賣壓這麼強，加權指數好像還算穩，且剛好年底台幣弱一點可能也對年報有幫助，就看央行理監事會議是否有新看法了。

臉書財經粉專「布蘭特大叔的投資筆記」則對比今年對等關稅解放日後的新台幣與台股的關鍵變化，表示若從加權指數來觀察，解放日後3個月，台股漲幅29.64%，幾乎收復當初的下跌段，7月至12月中則是完整收復並創高，漲幅亮眼，但新台幣卻貶值8.59%，外資自會思考一來一往的獲利關係，這也是近期不願意待好的原因之一。

