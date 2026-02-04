新台幣啟動改版新圖案網路瘋傳 央行說明了

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中央銀行日前宣布啟動新台幣圖案改版並發起主題票選活動，網路出現新版圖案流傳，央行今（4）日對此表示，近日網路上流傳多張宣稱為新版新臺幣鈔券之圖案，皆非央行所發布，為免誤導，特此澄清。

中央銀行日前宣布啟動新台幣圖案改版並發起主題票選活動，網路出現新版圖案流傳，還有網友KUSO版本。（圖／翻攝網路）

央行強調，今年1月27日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非央行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行表示，後續如有新臺幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。

另有關「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。



