新台幣封關日 全年升值逾1.3元

新台幣在民國114年大洗三溫暖，上半年一度出現暴力升值，但後繼無力，下半年在聯準會政策擺盪下漲多回落，全年升值1.343元或4.27％，以31.438元封關，雖未能站上2字頭，但已是近4年來首次收紅，並創近5年單年最大升幅。今年在台股漲勢帶動下，加上聯準會可能延續降息，有望再度挑戰2字頭。

台北匯市114年最後一個交易日，雖台股盤中衝破2萬9000點，再創歷史新高，但新台幣卻是下挫，終場貶值1分，以31.438元作收，在外資都去放假的情況下，成交量剩13億美元，累積全年升值4.27％，超車日圓及韓元。

匯銀主管表示，昨日匯市封關，在外資幾乎沒啥交易量情況下，走勢平淡無波，「基本上就是央行在控盤」，央行心態很簡單，不想要最後一天出亂子，每盤定價都很明確，目標就是把匯價釘在31.4，別越雷池一步。

回顧去年新台幣表現，上半年在川普祭出對等關稅，各界認為台灣為爭取低關稅，可能以新台幣升值作為交換，因而爆發4月底、5月初「1天升1角」的史詩級行情，還驚動賴清德總統與央行總裁楊金龍出面闢謠，7、8月隨外資股利匯出，把上半年升值幾乎吃光。

展望115年，匯銀主管認為，台股昨日盤中站上2萬9000點，雖然終場沒能站穩，但明年上半年站上30K應是共識。與過往不同在於，這次是內資買上去，但新台幣升值要看外資，就得視外資是否同步加碼，只要外資認錯回頭，選擇加碼台股，新台幣就會有補漲行情。

就算外資不買，匯銀主管分析，台灣的科技廠都因這波AI拉貨潮賺得飽飽，隨著接下來要發年終獎金，滿手美元等著賣，上半年見到2字頭的機率很高。但「對手」可能是因應會計新制上路的壽險業，過往多以NDF避險，未來可能直接在匯市買匯，這部分還需觀察。