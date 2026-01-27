新台幣將改版！央行宣布「臺灣之美」12項面額票選 發行時間曝光

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

新台幣睽違24年確定將改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明，新版鈔票將以「臺灣之美」作為系列主題，為凝聚社會共識，將擬訂12項面額主題，讓民眾能在1月27日上午10時起至2月13日下午5時為止，於央行活動專區進行票選。一旦確定主題，就會請中央印製廠設計圖稿，接著報請行政院核定，並開始製版及量產，最後調校ATM設備及宣導，才可以正式發行，因此從主題擇定後為2年半發行。

央行發行局局長鄧延達今日表示，新台幣鈔券改版案已於2025年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬訂12項面額主題，將開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。

鄧延達透露，票選活動期間自今年（2026）1月27日上午10時起至2月13日下午5時為止；投票選項則與「臺灣之美」相關的12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

至於投票方式則是每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

同時，為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，鄧延達指出，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

央行籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

最後央行強調，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。





