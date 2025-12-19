新台幣小貶續於31.5元徘徊 熱錢流出單週貶值3.24角

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台股今天一掃陰霾，展開反彈，不過外資尚未回心轉意，加上美元走揚，亞幣受抑，新台幣兌美元偏弱整理，收盤收在31.526元，小貶1分。本週以來，熱錢持續流出，新台幣單週貶值3.24角，週線終止連3升。

美國通膨數據低於預期，提振2026年降息展望，美股主要指數收漲，激勵台股今天開高走高，加權指數終場上漲227.82點，收在27696.35點。

外資續砍台股，不過賣超金額收斂至1.97億元，但匯市仍在消化連日賣超的匯出量能，新台幣弱勢震盪，今天開盤價為31.51元，最高31.51元、最低31.568元，台北及元太外匯市場總成交金額則萎縮至13.685億美元。

新台幣今天同步收週線，本週因市場對AI人工智慧疑慮再起，外資大舉提款台股並匯出，加重新台幣貶勢，單週累計貶值3.24角，週線終止連3升。

外匯交易員指出，市場暫無新的題材，新台幣走勢取決於資金面動向，雖然美股與台股收紅，仍須觀察市場情緒是否明顯改善，讓股市吹起反攻號角；另外，出口商年底雖有實質拋匯需求，但多在31.5元上方才有較強意願拋匯，否則傾向觀望，接下來如果外資沒有回補台股，新台幣缺乏顯著突破動能，可能續於區間整理。

央行總裁楊金龍18日也表示，資金進出已經成為主導匯市的關鍵，資本流動對新台幣匯率的影響遠大於實體貿易；先前很多人說，台灣今年出口這麼好，新台幣一定會升值，但7月以來，新台幣一路走弱，原因就是資金持續流出。

外匯交易員則說，台股與美股連動，接下來可先關注美股是否延續反攻態勢；另外，去年日本央行升息一度引發全球金融市場震盪，日本央行今天如預期升息1碼，而後日圓不升反貶，短線仍須密切關注市場反應。（編輯：楊凱翔）1141219