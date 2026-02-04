新台幣挑戰31.5元關卡失利，收31.577元、小貶0.7分。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走高，收盤上漲近百點，新台幣兌美元匯率也一度升抵31.503元，惟午後美元再度轉強，日圓、韓元重挫，新台幣尾盤翻黑，最後收在31.577元、小貶0.7分，成交量略為縮小至19.485億美元。

台股今天上漲94.45點，收在32289.81點，三大法人合計買超157.78億元。其中，外資續買超120.66億元。

新台幣匯價上午盤呈現橫向盤整，午後走勢轉趨震盪，最高升抵31.503元，逼近31.5元大關，但美元再度轉強，日圓、韓元急跌下，出口商亦縮手觀望，央行不樂見台幣獨強，尾盤進場調節，匯價在最後半小時再度翻黑。

廣告 廣告

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小跌0.02%，日圓與韓元同步大貶0.65%、新幣也下跌0.15%、台幣貶值0.02%、原本強勢的人民幣也在午後翻貶，小跌0.01%。日圓近期走勢疲軟，主因日本首相高市早苗日前在競選造勢活動中提到日圓疲軟是「出口利多」，引發討論，今早日圓兌美元匯率跌破156價位，目前仍未看到止跌跡象。

匯銀主管指出，外資雖在集中市場買超，但在匯市呈現雙向操作；另一方面，出口商年底拋匯需求強勁，成為推升台幣的重要力量。不過出口商多在匯價回落時進場，一旦匯價走升便縮手觀望，使市場呈現買賣拉鋸。整體來看，新台幣短線仍未脫離區間盤整格局。

【看原文連結】

更多自由時報報導

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

美元漲勢暫歇、亞幣分歧！新台幣31.57元狹幅整理

黃金暴力反彈！創近18年最強單日 最新「挑戰價」出爐

「退休一定要有目標嗎？」 72歲阿公選擇什麼都不做 結果反而更快樂

