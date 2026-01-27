新台幣改版不納政治人物 新北藍綠議員皆肯定

（中央社記者王鴻國新北27日電）針對新台幣鈔券改版不納政治人物，新北市國民黨議員陳偉杰表示，有助於讓國幣設計回歸文化、生活與土地價值本身；民進黨團總召廖宜琨表示，象徵一個國家不斷地進步。

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將揮別過去鈔券上的小學生等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題。已擬訂12項新版鈔券面額主題，開放民眾進行網路票選。

陳偉杰表示，新版鈔券設計不再納入政治人物，這項決定有助於讓國幣設計回歸文化、生活與土地價值本身，避免政治爭議，讓鈔票真正成為全民共享、世代傳承的共同記憶。

由於央行擬訂包括建築之美等12項面額主題，他表示，新北市政府應把握這次鈔券改版的契機，主動提出具體論述與整體策略，而非被動等待。今年即將通車的淡江大橋，正是最具代表性的城市意象之一。

他表示，淡江大橋不僅是世界最大單塔不對稱吊橋，更巧妙結合工程力學、美學設計與淡水夕照的自然景觀，兼具技術高度與文化深度，充分展現新北市在工程實力、工藝精神與城市美學上的整合能力。

民進黨議員廖宜琨表示，這次新台幣改版，象徵一個國家不斷地進步。他建議應該將台灣美麗的山川、美好的人物，與代表台灣在國際上有好表現的運動團隊放上版面，讓全民有認同，也可以讓外國人來台灣時，認識台灣的美麗所在。（編輯：李錫璋）1150127