新台幣改版主題全民決定！央行即日起開放12項票選 抽馬年紀念幣

央行發行局局長鄧延達說明台灣之美系列鈔券面額主題。廖瑞祥攝



總統賴清德去年底宣布要讓棒球12強冠軍隊成員登上500元紙鈔，各界對於鈔券改版高度關注，中央銀行發行局局長鄧延達今（1/27）日宣布，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，央行擬訂12項面額主題，且自即日起開放網路票選，票選方式透過每個電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題，並提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為活動抽獎使用。

由於現行流通鈔券發行已超過24年，央行自2025年10月23日正式啟動新台幣鈔券改版案，以「強化防偽」及「符合ESG綠色趨勢」為兩大核心方向，並透過「主題諮詢委員會」、以公開透明方式決定新鈔主題，首張新鈔預計於主題擇定後兩年半發行。

廣告 廣告

新台幣紙鈔。廖瑞祥攝

發行局局長鄧延達說明，改版後的新鈔券主題就稱為「台灣之美」系列，並參考瑞士、挪威等十多個先進國家，將主題分為「系列主題」與「面額主題」，使鈔券設計更具系列感，以挪威為例，採取「海洋系列」為主題，依據面額從50克朗到1000克朗有不同的主題，如100克朗是維京船，意味著海洋引領我們走向世界；而500是救生艇及海上石油平台，意指海洋帶給我們財富。

鄧延達表示，本次票選的12項面額主題，已排除掉政治相關的選項，希望透過投票結果和排序來了解民眾偏好，不過，票選前五名的項目不見得會全部放入新鈔券中，涉及到印製、印刷和防偽等功能，如瑞士當初票選的第一名面額主題並未被採納，反而是選擇第二名，即便不適合做為主題，也能印製在鈔券的背面。

鄧延達更舉近來最夯的台北101大樓為例，或許被選為建築之美，但阻尼器代表科技創新，加上台北101大樓多次榮獲美國LEED白金級認證（最新版LEED v5更創全球最高分），也取得WELL健康建築白金級認證，同時象徵永續的代表。

央行發行局局長鄧延達說明台灣之美系列鈔券面額主題。廖瑞祥攝

鄧延達指出，「台灣之美」系列鈔券面額主題共有12項，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝，自即日起開放網路票選，時間從1月27日10時起至2月13日下午5時，每一個電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

由於多數民眾不會只有一個電子郵件信箱，是否會有灌票的問題？鄧延達認為，除了鼓勵國民踴躍參與票選活動，也歡迎外籍朋友一起來投票，由於抽獎後的獎品涉及稅務問題，所以，僅限國人參加抽獎，不僅有10套「丙午馬年生肖紀念套幣」作為特獎，另有普獎是100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣。

而新版鈔券最快何時能上路？鄧延達提及，依照目前的進度是徵詢民意、主題擇定，後續還有圖稿設計、報請行政院核定，到製版量產、ATM設備及宣導，整個流程要兩年半，目前成本平均一張約5元，比現行流通的鈔券成本增加1.5元，未來面額會階段性地改版，且視新鈔需求量而定。

此外，鄧延達也籲請民眾務必認明央行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

更多太報報導

春節換新鈔2/9開跑 央行：8金融機構、455個據點換得到

12月房貸成長創8年新低 建築貸款趨向零成長、建商更保守

國際金價刷新紀錄 楊金龍：只有5國加碼「台灣近期未跟進」